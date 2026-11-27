Kaymakam Tutay, tüm kurumların kış şartlarına karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını ifade etti.

Bu kapsamda yol güvenliği, ulaşımın aksamaması, enerji arzının sürekliliği ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesine yönelik kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.

Kemah Kaymakamı Resul Tutay başkanlığında düzenlenen Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı'na Belediye Başkanı Cevdet Bayram ve ilgili kurum amirleri katıldı.

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