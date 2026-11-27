Ekonomik güven endeksi kasım ayında 98,4'e yükseldi
Ekonomik güven endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarak 98,4 değerine yükseldi.
Ekonomik güven endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarak 98,4 değerine yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, ekim ayında 97,3 olan ekonomik güven endeksi, kasımda yüzde 1,1 artışla 98,4 seviyesine çıktı.
Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 2,4 artarak 86,8'e, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 artışla 101,3'e yükseldi.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artarak 109,9, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 artışla 113,6 oldu.
İnşaat sektörü güven endeksi ise kasım ayında yüzde 3,8 azalarak 80,2 değerini aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.