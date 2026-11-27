Erzincan'da düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampı'na katılan ilkokul öğrencileri, tarımsal üretimden seracılığa, mantar yetiştiriciliğinden ormancılığa kadar birçok alanı yerinde görme fırsatı buldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığınca Türkiye genelinde düzenlenen kamp kapsamında, Erzincan Gazi İlkokulu 4. sınıf öğrencileri için iki günlük eğitim programı gerçekleştirildi.

Program çerçevesinde öğrenciler, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Erzincan Orman Fidanlığını ziyaret etti.

Ziyaretlerde tarımsal faaliyetler, bitki yetiştiriciliği, araştırma çalışmaları ve ormanların korunmasına yönelik bilgi alan öğrenciler, Sılbıslı Kadınlar Kooperatifi, Tahtalı Kardeşler Seraları ile mantar üretim tesisini de gezdi.

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Üretim alanlarını yakından inceleyen çocuklar, tarımsal ürünlerin üretimden tüketime kadar geçen aşamalarını gözlemledi.

İki gün süren etkinliklerde öğrencilere tarım, hayvancılık, ormancılık, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir üretim konularında bilgilendirme yapıldı.

Kamp ile çocukların küçük yaşlarda tarıma ilgi duymaları, üretimin önemini kavramaları ve çevre bilinci kazanmalarının hedeflendiği belirtildi.