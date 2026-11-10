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        Ergan Dağı'nda kar kalınlığı 33 santimetreye ulaştı

        Erzincan'ın önemli kış turizm merkezlerinden Ergan Dağı'nda kar kalınlığı 33 santimetre olarak ölçüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 08:03 Güncelleme:
        Ergan Dağı'nda kar kalınlığı 33 santimetreye ulaştı

        Erzincan'ın önemli kış turizm merkezlerinden Ergan Dağı'nda kar kalınlığı 33 santimetre olarak ölçüldü.

        Erzincan'da etkili olan kar yağışının ardından doğa ve macera tutkunu Recep Sulu ile Canser Atilla, cross motorlarıyla Ergan Dağı'nın 2 bin 500 metre rakımlı kesimine çıktı.

        Zorlu arazi koşullarında ilerleyen ikili, bölgede kar kalınlığını ölçerek yolculuklarını görüntüledi. Yapılan ölçümde kar kalınlığının 33 santimetre olduğu belirlendi.

        Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kar örtüsünün oluşmaya başlaması, 20262027 kayak sezonunu bekleyen kayak ve snowboard tutkunlarını sevindirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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