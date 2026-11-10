Ergan Dağı'nda kar kalınlığı 33 santimetreye ulaştı

Zorlu arazi koşullarında ilerleyen ikili, bölgede kar kalınlığını ölçerek yolculuklarını görüntüledi. Yapılan ölçümde kar kalınlığının 33 santimetre olduğu belirlendi.

Erzincan'da etkili olan kar yağışının ardından doğa ve macera tutkunu Recep Sulu ile Canser Atilla, cross motorlarıyla Ergan Dağı'nın 2 bin 500 metre rakımlı kesimine çıktı.

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