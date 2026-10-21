Erzincan'da 3 ayı bağ evinin bahçesine girdi

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde bir bağ evinin bahçesine gelen 3 ayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, 19 Ekim Pazartesi günü saat 03.38 sıralarında ilçedeki Eyüpsultan Caddesi’nde bulunan bir bağ evinde meydana geldi.

Bağ evinin bahçesine giren 3 ayı, kümesin yakınlarında bir süre dolaştı. Ayıların yerleşim yerine kadar geldiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Havaların soğumasıyla yiyecek aramak için yerleşim yerlerine indiği değerlendirilen ayıların gece saatlerinde görülmesi, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.