Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Erzincan'da ayçiçeği hasadında dane kaybına sıkı denetim

        Erzincan'da ayçiçeği hasadında dane kaybına sıkı denetim

        Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde devam eden ayçiçeği hasadında, ürün kayıplarının önüne geçmek amacıyla biçerdöver kontrolleri sürdürülüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Erzincan'da ayçiçeği hasadında dane kaybına sıkı denetim

        Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde devam eden ayçiçeği hasadında, ürün kayıplarının önüne geçmek amacıyla biçerdöver kontrolleri sürdürülüyor.

        Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çayırlı ilçesinde devam eden ayçiçeği hasadı kapsamında biçerdöver denetimlerine devam ediyor. Hasat sürecinde dane kaybının önlenmesi ve ürünün en verimli şekilde toplanması amacıyla sahada çalışan biçerdöverler düzenli olarak kontrol ediliyor.

        Üreticilerin emeğinin korunması, hasat sırasında yaşanabilecek ürün kayıplarının en aza indirilmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması hedefiyle gerçekleştirilen denetimlerde, biçerdöverlerin hasat işlemleri takip ediliyor.

        REKLAM

        Yetkililer tarafından yürütülen kontrollerle hem ürün kaybının azaltılması hem de hasat döneminin daha verimli geçirilmesi amaçlanıyor. Çayırlı ilçesinde ayçiçeği hasadı boyunca denetimlerin devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"

        Benzer Haberler

        Munzur'un zirvelerinde özgürlüğün simgesi yılkı atları
        Munzur'un zirvelerinde özgürlüğün simgesi yılkı atları
        Sağlıklı beslenme kişinin vücut direncini arttırıyor
        Sağlıklı beslenme kişinin vücut direncini arttırıyor
        Üzümlü'de selden etkilenen köylerde çalışmalar incelendi
        Üzümlü'de selden etkilenen köylerde çalışmalar incelendi
        Vali Aydoğdu, DSİ sosyal tesisi ve kütüphane inşaatını inceledi
        Vali Aydoğdu, DSİ sosyal tesisi ve kütüphane inşaatını inceledi
        Vali Aydoğdu, İletişim Başkanlığı heyetini kabul etti
        Vali Aydoğdu, İletişim Başkanlığı heyetini kabul etti
        EBYÜ'de afet ve kentsel dönüşüm konferansı düzenlendi
        EBYÜ'de afet ve kentsel dönüşüm konferansı düzenlendi