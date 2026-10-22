Vali Aydoğdu, DSİ sosyal tesisi ve kütüphane inşaatını inceledi
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Devlet Su İşleri (DSİ) sosyal tesisi ve kütüphane inşaatında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Giriş: 22.10.2026 - 09:01 Güncelleme:
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Devlet Su İşleri (DSİ) sosyal tesisi ve kütüphane inşaatında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Vali Aydoğdu, DSİ Erzincan Şube Müdürü Ragıp Taner Yılmaz ve yetkililerden inşaat çalışmalarının son durumu hakkında bilgi aldı.
Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması talimatını veren Aydoğdu, sosyal tesis ve kütüphanenin Erzincan'a ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.
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