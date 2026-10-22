Vali Aydoğdu, DSİ sosyal tesisi ve kütüphane inşaatını inceledi

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması talimatını veren Aydoğdu, sosyal tesis ve kütüphanenin Erzincan'a ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Devlet Su İşleri (DSİ) sosyal tesisi ve kütüphane inşaatında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

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