Üzümlü'de selden etkilenen köylerde çalışmalar incelendi

Bölgede meydana gelen hasarlar ve devam eden müdahale çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Hökelekli, ihtiyaç duyulan çalışmaların koordineli şekilde sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Kaymakam Hökelekli, İl Genel Meclisi Başkanı Cavit Şireci ve İl Özel İdaresinin ilgili müdürleriyle selden etkilenen köyleri ziyaret etti.

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