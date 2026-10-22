Başkan Aksun, gazetecilerle bir araya geldi

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi için gazetecilerin özveriyle görev yaptığını belirten Aksun, basın mensuplarının kentin sesini duyurduğunu ve vatandaşlarla kurumlar arasında önemli bir iletişim köprüsü kurduğunu ifade etti.