Başkan Aksun, gazetecilerle bir araya geldi
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Giriş: 22.10.2026 - 08:41 Güncelleme:
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi için gazetecilerin özveriyle görev yaptığını belirten Aksun, basın mensuplarının kentin sesini duyurduğunu ve vatandaşlarla kurumlar arasında önemli bir iletişim köprüsü kurduğunu ifade etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ