Refahiye'de 2027 yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği bütçesi görüşüldü
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, 2027 Yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bütçe Görüşmeleri Olağan Toplantısı yapıldı.
Giriş: 21.10.2026 - 08:16 Güncelleme:
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde, 2027 Yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bütçe Görüşmeleri Olağan Toplantısı yapıldı.
Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, köylerin ihtiyaçları ve öncelikli hizmet alanları ele alındı.
Toplantıda ayrıca 2027 yılı bütçe planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
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