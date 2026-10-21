Refahiye Kaymakamı Taşkıran, köy ve mezraları ziyaret etti
Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, ilçeye bağlı köy ve mezraları ziyaret ederek vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.
Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, ilçeye bağlı köy ve mezraları ziyaret ederek vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.
Kaymakam Taşkıran, Diştaş köyüne bağlı Çerçiler, Yerlice ve İncehabibler mezraları ile Gülensu köyüne bağlı Babolar, Zereler ve Mecük mezralarını ziyaret etti.
Taşkıran, Babaarslan köyüne bağlı Bozolar ve Ağdaş mezralarının yanı sıra Bölüktepe ve Sarıkoç köylerinde de vatandaşlarla bir araya geldi.
Ziyaretlerde köy ve mezraların mevcut durumu hakkında bilgi alan Taşkıran, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.
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