Kemaliye'de doğal gaz, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde doğal gaz altyapısı, yol bakım ve temizlik, restorasyon ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor.

Kemaliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede doğal gaz çalışmalarının yanı sıra yol bakım ve temizlik faaliyetleri de eş zamanlı yürütülüyor. Doğal gazın kısa süre içerisinde vatandaşların kullanımına sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

İlçenin sosyal ve kültürel yaşamında önemli bir yere sahip olan Şehir Kulübü'nün bahçesinde de yenileme çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında alanın modern ihtiyaçlara cevap verecek ve geleneksel Kemaliye mimarisiyle uyumlu olacak şekilde düzenlendiği ifade edildi.

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Naip Mahallesi'nde yürütülen sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında ise 12 evin restorasyon sürecine başlandı. Evlerin ahşap kaplamaları, kapı ve pencere elemanlarının aslına uygun şekilde yenileneceği, taş duvarların derz dolgularının onarılacağı bildirildi.

Öte yandan, ilçenin farklı mahallelerinde Kemaliye mimarisine uygun taş duvar çalışmalarının da sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, ilçenin altyapısını güçlendirmek, tarihî ve kültürel mirasını korumak ve yaşam alanlarını güzelleştirmek amacıyla çalışmaların devam edeceği belirtildi.