Erzincan'da okul çevrelerinde güvenlik denetimi yapıldı

Uygulamada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı bildirildi.

Uygulamada 6 ekip ve 12 personel görev aldı. Denetimlerde 4 servis aracı ve 28 sivil araç kontrol edilirken, 72 kişinin de sorgulaması yapıldı.

Erzincan’da çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevresi denetimleri kapsamında 4 servis aracı ve 28 sivil araç kontrol edildi, 72 kişinin sorgulaması yapıldı.

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