Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Tercan Halk Eğitim Merkezi'nde 112 kursiyer eğitim alıyor

        Tercan Halk Eğitim Merkezi'nde 112 kursiyer eğitim alıyor

        Erzincan'ın Tercan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslar, 112 kursiyerin katılımıyla devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Tercan Halk Eğitim Merkezi'nde 112 kursiyer eğitim alıyor

        Erzincan'ın Tercan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslar, 112 kursiyerin katılımıyla devam ediyor.

        Tercan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yahya Güneş, yaptığı açıklamada, kurum bünyesinde açılan kursların 5 Ekim 2026'da başladığını belirtti.

        Merkezde toplam 112 aktif kursiyerin eğitim aldığını aktaran Güneş, kursların haziran ayı sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.

        Kursların Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurs binasının yanı sıra Mercan Ahmet Yesevi Ortaokulu ile Tercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde de açıldığını kaydeden Güneş, yöresel bebek yapımı, kasnak sallayarak yapılan makine nakışları, ev tekstili ürünleri hazırlama, mefruşat, doğal ve suni rattanla örgü yapımı, robot uygulamaları ve sanayi makinesinde Türk nakışları alanlarında eğitim verildiğini bildirdi.

        REKLAM

        Güneş, kursiyerlerin eğitim süresince hazırladığı ürünlerin sergileneceği yıl sonu sergisini haziran ayının ilk haftasında açmayı planladıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis
        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Refahiye'de 2027 yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği bütçesi görüşüldü
        Refahiye'de 2027 yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği bütçesi görüşüldü
        Refahiye Kaymakamı Taşkıran, köy ve mezraları ziyaret etti
        Refahiye Kaymakamı Taşkıran, köy ve mezraları ziyaret etti
        Kemaliye'de doğal gaz, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor
        Kemaliye'de doğal gaz, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor
        Erzincan'da okul çevrelerinde güvenlik denetimi yapıldı
        Erzincan'da okul çevrelerinde güvenlik denetimi yapıldı
        Erzincan'da 3 ayı bağ evinin bahçesine girdi
        Erzincan'da 3 ayı bağ evinin bahçesine girdi
        Erzincan'da gençlere yönelik bilinçlendirme çalışması yapıldı
        Erzincan'da gençlere yönelik bilinçlendirme çalışması yapıldı