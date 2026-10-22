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        Erzincan'da "Dünyamızı Koruyoruz" müzikali sahnelendi

        "Azra Akın ile Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz" adlı müzikal çocuk oyunu, Erzincan'da sahnelendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 08:35 Güncelleme:
        Erzincan'da "Dünyamızı Koruyoruz" müzikali sahnelendi

        "Azra Akın ile Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz" adlı müzikal çocuk oyunu, Erzincan’da sahnelendi.

        Oyuncu Azra Akın’ın da yer aldığı oyun, Erzincan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Hayrettin Paşa İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Çocukların ilgiyle izlediği müzikalde, çevre bilinci, doğanın korunması ve daha yaşanabilir bir dünya için sorumluluk alınması konuları eğlenceli bir anlatımla işlendi.

        Süper kahramanlar eşliğinde verilen çevre mesajlarıyla çocukların küçük yaşlardan itibaren doğaya karşı duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması amaçlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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