Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Munzur'un zirvelerinde özgürlüğün simgesi yılkı atları

        Munzur'un zirvelerinde özgürlüğün simgesi yılkı atları

        ErzincanTunceli sınırında bulunan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nda yaşayan yılkı atları, karlanan arazide görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:39 Güncelleme:
        Munzur'un zirvelerinde özgürlüğün simgesi yılkı atları

        ErzincanTunceli sınırında bulunan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları’nda yaşayan yılkı atları, karlanan arazide görüntülendi.

        Doğal yaşam alanlarında sürüler halinde dolaşan yılkı atları, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

        Karın kendini gösterdiği zirvelerde otlayan ve toplu halde gezen yılkı atları, güzel görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        İspanya vizesinde yeni dönem
        İspanya vizesinde yeni dönem
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Ne kadar katkı verdiler?
        Ne kadar katkı verdiler?
        İran'dan internet kabloları tehdidi
        İran'dan internet kabloları tehdidi
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Ghosting yapanlar da yaralı
        Ghosting yapanlar da yaralı

        Benzer Haberler

        Sağlıklı beslenme kişinin vücut direncini arttırıyor
        Sağlıklı beslenme kişinin vücut direncini arttırıyor
        Üzümlü'de selden etkilenen köylerde çalışmalar incelendi
        Üzümlü'de selden etkilenen köylerde çalışmalar incelendi
        Vali Aydoğdu, DSİ sosyal tesisi ve kütüphane inşaatını inceledi
        Vali Aydoğdu, DSİ sosyal tesisi ve kütüphane inşaatını inceledi
        Vali Aydoğdu, İletişim Başkanlığı heyetini kabul etti
        Vali Aydoğdu, İletişim Başkanlığı heyetini kabul etti
        EBYÜ'de afet ve kentsel dönüşüm konferansı düzenlendi
        EBYÜ'de afet ve kentsel dönüşüm konferansı düzenlendi
        Başkan Aksun, gazetecilerle bir araya geldi
        Başkan Aksun, gazetecilerle bir araya geldi