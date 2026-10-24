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        Erzincan'da kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nda Erzincan Valiliği takımı birinci, Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü takımı ikinci oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 09:04 Güncelleme:
        Erzincan'da kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nda Erzincan Valiliği takımı birinci, Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü takımı ikinci oldu.

        Erzincan'da 12 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvada ekipler, dörder takımdan oluşan 3 grupta mücadele etti.

        Şampiyonluk için mücadele eden takımların karşılaşmaları sonucunda Erzincan Valiliği takımı turnuvayı zirvede tamamlarken, Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü takımı ikinciliği elde etti.

        Kurumlar arası sportif rekabete sahne olan organizasyonun, kamu kurumları arasında dayanışmanın güçlendirilmesine ve spor kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağladığı belirtildi.

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