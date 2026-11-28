Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 2006 yılında Erzincan Ulalar’daki terör saldırısında iki evladını kaybeden Nurgül Çelep ile bir araya geldi. Görüşmede, şehit çocuklarının doğum tarihleriyle ailenin diğer iki evladının doğum tarihlerinin aynı gün ve aya denk gelmesi dikkat çekti.

Vali Aydoğdu, Nurgül Çelep ile gerçekleştirdiği buluşmanın ardından yaptığı paylaşımda, ailenin yaşadığı acı ve hayatlarındaki dikkat çekici tarih benzerliklerini anlattı.

Paylaşıma göre, 13 Mayıs 2006'da iki evladını şehit veren Nurgül Çelep'in oğlu Cem, 20 Kasım 1995'te dünyaya geldi. Ailenin diğer evladı Çınar ise 14 yıl sonra, 20 Kasım 2009'da doğdu.

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Şehit Mert'in 24 Nisan 2000'de doğduğunu belirten Aydoğdu, ailenin kızı Cemre'nin de 7 yıl sonra, 24 Nisan 2007'de aynı gün ve ayda dünyaya geldiğini aktardı.

Aydoğdu, Nurgül ve Mehmet Çelep çiftinin 21 Ağustos 1994'te evlendiğini, 15 yıl sonra yine aynı tarihte, 21 Ağustos 2009'da kendi yaptırdıkları eve taşındıklarını da paylaştı.

Hayatındaki tarih benzerliklerinin kendisini derinden etkilediğini belirten Aydoğdu, paylaşımında, "Bir annenin iki evladını ebediyete uğurladıktan yıllar sonra şehit evlatlarının doğduğu aynı gün ve aylarda, iki evladını kucağına alması. İnsan, Allah'ın hikmeti karşısında bazen söyleyecek söz bulamıyor." ifadelerini kullandı.

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Aydoğdu, paylaşımının sonunda şehitlere rahmet dileyerek Nurgül ve Mehmet Çelep çiftine evlatlarıyla birlikte huzurlu ve bereketli bir ömür temennisinde bulundu.

İki kardeş patlamada hayatını kaybetmişti

Erzincan'ın Ulalar beldesinde 2006 yılında Atatürk Mahallesi'nde bir garaja bırakılan bombanın patlaması sonucu Cem Celep (11), Mert Celep (6), Orhan Oğuz (12) ve Umut Türkmen (6) yaşamını yitirmişti.

Patlamada hayatını kaybeden dört çocuk için Ulalar Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenmişti.