Tercan'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Erzincan'ın Tercan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Giriş: 30.10.2026 - 05:35 Güncelleme:
Erzincan'ın Tercan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Programa Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Garnizon Komutanı Naciye Yıldırım, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Hatice Yalçın, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
İlçede düzenlenen programda, Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ