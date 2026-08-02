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        Alanyaspor'da hedef büyük bütçeli takımlara karşı güçlü mücadele

        YUNUS HOCAOĞLU - Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, takımlar arasındaki bütçe farkının rekabeti zorlaştırdığını belirterek, bu dezavantajı taktik ve mental gelişimle aşmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Alanyaspor'da hedef büyük bütçeli takımlara karşı güçlü mücadele

        YUNUS HOCAOĞLU - Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, takımlar arasındaki bütçe farkının rekabeti zorlaştırdığını belirterek, bu dezavantajı taktik ve mental gelişimle aşmayı hedeflediklerini söyledi.

        Akdeniz ekibi, yeni sezonun ikinci etap kamp çalışmaları için Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

        Teknik direktör Joao Pereira, yeni sezon hazırlıkları, takımın hedefleri ve transfer çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

        Kentteki kampta taktik ağırlıklı çalıştıklarını belirten Pereira, "İlk kampımızdaki odağımız fiziksel olarak hazırlanmaktı. İkinci kampla taktiğe giriş yaptık. Oyuncularımın sahada ne yapacaklarıyla ilgileniyoruz. Şimdiye kadar iyi şeyler çıkıyor. Hazırlık maçlarında sonuçlar çok iyi olmayabilir ancak kamp döneminde önemli olan bu değil. Gelişiyoruz ve ilk maçımız olan Gaziantep'e karşı hazırlanıyoruz." dedi.

        Pereira, takımın geçen sezondaki performansına değinerek "Geçen sene önceki seneden daha iyi bir yıldı. Bunu sıralama olarak söylüyorum. Bir önceki seneye bakınca çok iyi bir sıralamamız mı vardı, hayır ama en azından daha iyiydi. Alt sıralara yaklaşmadık ve sürekli takım olarak odaklıydık. Evet çok fazla beraberliğimiz var ama bunların çoğunda kazanmaya yakın taraf bizdik. Kazanmak için şanslarımız oldu ama gelişiyoruz. Daha fazla gol atmamız gerekiyor. Savunmamız zaten iyiydi. Savunmayı devam ettirerek hücum konusunda daha iyi olmamız gerekiyor." diye konuştu.




        - "Büyük takımlarla aramızdaki makas çok fazla"

        Büyük takımlara karşı dengeyi yakalamanın zor olduğunu dile getiren Pereira, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu, dünyanın her yerinde böyledir ve bu dengeyi yakalamak çok zor. Sadece 'İngiltere'de bu denge var' diyebiliriz. İngiltere'de üst lige yükselen bir takım 15 milyona (avro) transfer yapabiliyor, diğer liglerde böyle bir durum söz konusu değil. Büyük takımlarla normal takımlar arasındaki fark gerçekten çok büyük. Bu durum aslında benim hoşuma gitmiyor. Alanya'da çalıştığım için demiyorum, böyle düşündüğüm için söylüyorum. Tabii ki rekabet istiyoruz ve Avrupa'da başarı istiyorsak bence ligin içindeki rekabetin daha fazla olması gerekiyor ama şu an bu gerçekten çok zor. Büyük takımlarla aramızdaki makas çok fazla. Onlar 65-70 milyona (avro) transfer yapabiliyor bizim bütçemiz bunun belki yüzde 10'u bile değil o yüzden makas çok fazla. Dolayısıyla rekabet çok zor bir hal alıyor ama bu hoca için mücadele anlamına geliyor. Taktik ve mental olarak bütçe gücümüz olmadığı için mental ve taktik konusunda daha fazla gelişmemiz gerekiyor. Bu şekilde bu takımlara karşı mücadele edebilmeliyiz."




        - "Ben hayal dünyasında yaşayan bir hoca değilim, objektif bir hocayım"

        Yeni sezonda beklentilerinden de bahseden Pereira, şunları kaydetti:

        "Hedefimiz çok net ve ben hayal dünyasında yaşayan bir hoca değilim, objektif bir hocayım. İki yıl önce ligi 12. sırada bitirmiştik geçen sene 11. sırada bitirdik. Bu sene de daha iyisini yapmak istiyoruz. Daha iyisi nedir: 10 ve yukarısı. Hedef olarak ilk hedefimiz bu. Kadromuzu ve performansımızı geliştirmemiz ve her maça bu şekilde çıkmamız gerekiyor ama bu lig zor bir lig. Takımlar iyi ve önemli isimler getiriyor. Tabii ki zor olacak ama ilk maçtan itibaren hazır ve iyi bir şekilde lige başlamamız gerekiyor. İkinci hedefimiz ise iyi futbol oynamak çünkü bu sevdiğimiz bir şey. İyi futbol oynayınca mutlu oluyoruz. Daha fazla taraftar izlemeye geliyor, televizyonda daha fazla seyirci bizi izliyor. 'Alanya gerçekten iyi futbol oynuyor.' dedikleri zaman biz de mutlu oluyoruz. Maç kazanmanın birçok yolu var ama şansla kazanmayı seven biri değilim. Sahada ne yaptığımız bilerek kazanmak istiyorum. Topla kaliteli oynayan, top bizde değilse agresif bir takım oluşturmak istiyorum."

        Pereira, transfer sürecini zekice geçirmek istediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

        "Kulüpteki herkes neye ihtiyacımız olduğunu, neyi istediğimizi çok iyi biliyor. Bizi geliştirecek, daha iyiye götürecek profil zaten çok net ama bütçe konusu var, diğer takımlar gibi çok yüksek bütçemiz yok. O maaşları ödeyemiyoruz, o yüzden zekice davranmamız gerekiyor. Hata yapacak lüksümüz yok. Alacağımız oyuncunun tam isabet olması ve takıma katkı sağlaması gerekiyor. Özellikle yabancı sınırını da düşündüğümüz zaman gerçekten bu konuda hata yapamayız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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