Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Bakanlar Çiftçi ve Tekin, Erzurum'da Aziziye Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katıldı

        Bakanlar Çiftçi ve Tekin, Erzurum'da Aziziye Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katıldı

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "2025 yılının mart ayı içerisinde Türkiye'deki 51 il özel idaresinin geçerli olduğu illerde bu çalışmalar başladığında, biz Erzurum'da da sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmayı başlattık. Erken başladık. Erken başlamamızın sonucunu da aldık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 20:23 Güncelleme:
        Bakanlar Çiftçi ve Tekin, Erzurum'da Aziziye Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katıldı

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "2025 yılının mart ayı içerisinde Türkiye'deki 51 il özel idaresinin geçerli olduğu illerde bu çalışmalar başladığında, biz Erzurum'da da sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmayı başlattık. Erken başladık. Erken başlamamızın sonucunu da aldık." dedi.

        Bakan Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Mustafa Çiftçi Parkı, Alaca Şehitliği, Butik Otel ve Hayvan Barınağı"ndan oluşan Aziziye Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

        Törende konuşan Bakan Çiftçi, şehirde valilik yaptığı dönemde sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı.

        Çiftçi, "2025 yılının mart ayı içerisinde Türkiye'deki 51 il özel idaresinin geçerli olduğu illerde bu çalışmalar başladığında, biz Erzurum'da da sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmayı başlattık. Erken başladık. Erken başlamamızın sonucunu da aldık. Ekim ayının sonu veya 6 Kasım gibi Erzurum'daki bütün sahipsiz sokak hayvanlarını topladık. Hepsini barınaklara aldık. Bunda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen başkanımızın da büyük katkıları oldu. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        - "Erzurum, büyükşehirler arasında bu işi en evvela bitiren il oldu"

        İlk başladıklarında Erzurum'daki hayvan barınağının kapasitesinin 150 olduğunu anlatan Çiftçi, şöyle devam etti:

        "Başkanımız onu daha sonradan 300'e, 500'e, 1000'e ve 1500'e çıkardı. Böylece elimizi rahatlattı. İlçelerimizde topladığımız hayvanları Erzurum Büyükşehir Belediyesinin barınağına aldık. Daha sonradan doğal yaşam alanı da hayata geçti. Bunun yanında Pasin Ovası Belediyeler Birliği'nin bir hayvan barınağı vardı. Oltu Belediyemiz daha sonra barınaklarını yaptı. Horasan Belediyesininki devam ediyor. Bugün Aziziye Belediyesi de hayvan barınağını devreye aldı. Bu güzel çalışmaların neticesinde Erzurum, büyükşehirler arasında bu işi en evvela bitiren il oldu. Kasım ayı itibarıyla sahipsiz sokak hayvanı sorununa Erzurum'da son vermiş olduk."

        Erzurum'da çok güzel zamanlar geçirdiğini kaydeden Çiftçi, "Erzurum'a geldiğimden beri kendimi hiç yabancı hissetmedim. Sanki kendimi memleketim Konya'da görev yapıyor gibi gördüm. Burada dadaşlarla da bu manada herhangi bir kan ve doku uyuşmazlığımız olmadı. İki buçuk sene ne zaman geldi ne zaman geçti, Erzurum'a doyamadan buradan ayrılmış olduk." dedi.

        Erzurum'un kadim bir tarihe sahip olduğunu vurgulayan Çiftçi, valilik yaptığı dönemde tarihi alanlarda gerçekleştirilen kamu çalışmalarına dikkati çekti.

        Bakan Çiftçi, açılışı yapılacak eserlerden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

        Bakanlar ve beraberindekiler, yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle toplu açılışı gerçekleştirdiler.

        Törene, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ahbap soruşturması genişleyebilir"
        "Ahbap soruşturması genişleyebilir"
        En düşük emekli aylığına artış
        En düşük emekli aylığına artış
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin Habertürk'e konuştu
        Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin Habertürk'e konuştu
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        LeBron James yeni takımını açıkladı!
        LeBron James yeni takımını açıkladı!
        Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!
        Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Babaannenin akılalmaz oyunu! Nazar'a Ahmet diye hitap etmiş
        Babaannenin akılalmaz oyunu! Nazar'a Ahmet diye hitap etmiş
        Olası SPK cezalarına karşı önlem
        Olası SPK cezalarına karşı önlem
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı

        Benzer Haberler

        Bakan Tekin: Özel okulda insanı olmayan koşulda çalıştırılan arkadaşımız va...
        Bakan Tekin: Özel okulda insanı olmayan koşulda çalıştırılan arkadaşımız va...
        Bakan Tekin Erzurum Milli Eğitim Akademisindeki öğretmen adaylarıyla buluşt...
        Bakan Tekin Erzurum Milli Eğitim Akademisindeki öğretmen adaylarıyla buluşt...
        Bakan Tekin: Özel okulda insanı olmayan koşulda çalıştırılan arkadaşımız va...
        Bakan Tekin: Özel okulda insanı olmayan koşulda çalıştırılan arkadaşımız va...
        Bakan Tekin: Özel okulda insani olmayan koşulda çalıştırılan arkadaşımız va...
        Bakan Tekin: Özel okulda insani olmayan koşulda çalıştırılan arkadaşımız va...
        Bakanlar Tekin ve Çiftçi, Erzurum'da temel atma ve konut anahtar teslim tör...
        Bakanlar Tekin ve Çiftçi, Erzurum'da temel atma ve konut anahtar teslim tör...
        Habipbaba'da ikinci etap başladı, Alipaşa konutları sahiplerine teslim edil...
        Habipbaba'da ikinci etap başladı, Alipaşa konutları sahiplerine teslim edil...