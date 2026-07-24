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        Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Çay, Erzurum'da gazetecilerle bir araya geldi

        Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Erzurum'da düzenlenen Gazete ve İnternet Haber Sitesi Temsilcileri Bölge Toplantısı'nda gazetecilerin sorun ve taleplerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 17:20 Güncelleme:
        Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Çay, Erzurum'da gazetecilerle bir araya geldi

        Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Erzurum'da düzenlenen Gazete ve İnternet Haber Sitesi Temsilcileri Bölge Toplantısı'nda gazetecilerin sorun ve taleplerini dinledi.

        Çay, kentte bir otelde düzenlenen toplantıda, Erzurum'un yanı sıra Erzincan, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır'dan gazete ve internet haber sitesi temsilcileri ile bir araya geldi.

        Basın İlan Kurumu'nun, yerel basına sağladığı mali desteğin her geçen yıl arttığına işaret eden Çay, 2025 yılında bölgede yer alan basın kuruluşlarına 129 milyon liranın üzerinde destek sağlandığını söyledi.

        Çay, bu yıl ise bu rakamın şimdiden 92 milyon lirayı aştığını vurgulayarak, "Hedefimiz enflasyondan ve yeniden değerleme orandan arındırılmış bir şekilde geçtiğimiz yılın üzerinde rakamlarla bu yılı tamamlamak. Reklam tarafında özellikle arkadaşlar sahada bir gayret içerisindeler. Bunun karşılığını da ilk 6 aylık verilerde ciddi anlamda gördüğümüzü düşünüyorum. Toplamda yüzde 57'ye varan bir artış bu yıl kaydedilmiş." dedi.

        15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde Basın İlan Kurumu olarak Gazi Meclis'in çatısı altında Meclis Başkanı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın katılımıyla güzel bir sergi açılışı yaptıklarını hatırlatan Çay, şunları kaydetti:

        "15 Temmuz programları çerçevesinde Erzurum'da Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliği ile öğrenci kardeşlerimizin katılımıyla 15 Temmuz manşetleri gazetecilik atölyesinin bir ayağını da icra etmiştik. Bahsettiğim Meclis'teki sergide bu öğrenci kardeşlerimizin yapmış olduğu çalışmalar sergilendi. Üniversitelerle yapılan işbirliklerini belki ayrı bir sayfa açmak lazım. Özellikle iletişim fakülteleri ayağında akademik bilgi birikiminin sektöre aktarılması ve sizlerin de sektörde edinmiş olduğu tecrübenin akademiye faydasının oluşabilmesi açısından bizler, Basın İlan Kurumu olarak gerek Genel Müdürlüğümüz gerekse bölge müdürlüklerimizin vesilesiyle bir köprü vazifesi icra etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu tür atölye çalışmaları bu birlikteliği çıktıya dönüştürme anlamında bizlere bir fırsat vermiş oluyor. Yine geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve İletişim Başkanımızın katılımı ile İŞKUR Aktif İş Gücü Hizmetleri İşbirliği Protokolü imzaladık. Bu protokolün birkaç çıktısı olacak. Bunlardan bir tanesi işbaşı eğitim programları, bir diğeri mesleki eğitim kursu. Çalışanların mesleki eğitimi, esasen burada 9 aylık istihdam desteği İŞKUR tarafından sağlanıyor olacak."

        Staj imkanlarını bölge müdürlüklerinde de yaygınlaştırdıklarını anlatan Çay, "Bu yıl 64 öğrencimize staj imkanı sağlamış olduk. Geçen yıl sadece genel müdürlükte staj yapılıyordu bu yıl yaygınlaşmayı amaçladık. Kurumumuzda eğitim gören, staj gören genç kardeşlerimiz sektöre deneyimli, tecrübeli çalışanlar olarak kazandırılmak amacıyla bu imkanları genişletmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Dijital dönüşüm sürecinde amaçlarının kurumun sorumlulukları doğrultusunda yazılım geliştirme süreçlerini devam ettirmek olduğunu kaydeden Çay, "Dijitalleşme dediğimiz süreç çok hızlı yaşanıyor. Bu anlamda kurumumuzun bu sürecin gerisinde bırakmamak adına bu çalışmalara odaklanması bir zaruret. Bu anlamda internet haber sitelerin ilan yayınlanmasıyla ilgili düzenlemeler sizin de malumunuz. Bu çerçevede geliştirilmiş bir yazılım BİK Analitik." diye konuştu.

        Toplantıya, Basın İlan Kurumu Kurumsal İletişim Müdürü Emre Tosun, Basın İlan Kurumu Erzurum Bölge Müdürü Ali Aktaş, Erzurum'un yanı sıra Erzincan, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır'dan gazete ve internet haber sitesi temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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