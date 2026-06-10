Böbrek nakliyle hayata tutundu şimdi yuva kurmak istiyor

İLHAMİ ERKILIÇ - Kars'ta 10 yıl boyunca diyalize girmek için haftanın 5 günü köyü ile Sarıkamış arasında mekik dokuyan Mehmet Sade, kadavradan nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu, kendisini yaşama bağlayan doktorlardan düğününde nikah şahidi olma sözünü aldı.



Sarıkamış'a bağlı Ortakale köyünde yaşayan ve diyalize girmek için ilçe hastanesine haftanın 5 günü gidip gelen 35 yaşındaki Sade, 10 yıl önce böbrek nakli için Erzurum Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne başvurdu.



Yakınlarının böbreği nakle uygun olmayan Sade, yıllarca uygun donör bekleyerek evlenip yuva kurma ümidini hiç kaybetmedi.



Merkezden yaklaşık 1 ay önce gelen haberle büyük sevinç yaşayan Sade, Giresun'da kadavradan kendisine uygun olabileceği değerlendirilen bir böbrek bulunduğu bilgisini aldı. Yapılan tetkikler sonucu kadavradan alınan böbreğin nakle uygun olduğunun tespiti üzerine Sade, ameliyata alındı.



Merkezin Müdürü Doç. Dr. Necip Altundaş başkanlığındaki ekip tarafından başarılı operasyonla böbrek nakledilen Sade, diyalizden kurtulup sağlığına kavuştu.



- Hayata bağlayan doktorların nikah şahidi olmasını istiyor



Yuva kurmak isteyen Sade, organ naklini gerçekleştiren doktorlardan düğününde nikah şahidi olma sözünü aldı.



Mehmet Sade, AA muhabirine, 2016 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle tedavisine başlandığını söyledi.



Haftanın 5 günü köyü ile Sarıkamış arasında mekik dokuyan ve her seferde 170 kilometre yol katettiğini anlatan Sade, "Köyden hastaneye tam 85 kilometrelik yol var. Ortakale köyünden Sarıkamış'a diyalize gidip gelmek 4 saat sürüyordu, 4 saatte diyalize gidiyorum, eve gelene kadar halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, sürekli sıkıntıydı. Çok zorluk çektim, kim böbrek bağışladıysa Allah ondan razı olsun." dedi.



Sade, organ nakliyle sağlığına kavuştuğunu dile getirerek, organ bağışı yapanlara çok teşekkür etti.



Diyaliz süresince devletin sunduğu hizmetlerden çok memnun kaldığını ifade eden Sade, "Allah devletimize zeval vermesin, her gün sabah araba ile diyalize götürüyor akşam da eve bırakıyorlardı." diye konuştu.



Organ nakli için daha önce 4 kez çağrıldığını ancak yedek sırada kaldığını belirten Sade, yıllarca kurduğu evlilik hayalini hastalığı nedeniyle sürekli ertelediğini dile getirdi.



Organ nakliyle evlilik hayaline bir adım daha yaklaştığını anlatan Sade, şunları kaydetti:



"Evlilik her insanın hayalidir. Nakil oldum sıra evliliği geldi. 10 yıldır evleneyim çocuklarım olsun hayalini kuruyordum. Çok şükür böbreği buldum, inşallah evleneceğim. Gelin adayı şu an yok ama arayıp bulacağız. Gelin adayını bulursam doktorlarımı nikah şahidi olarak davet edeceğim, onların sayesinde hayalim gerçekleşecek."



Mehmet Sade, organ nakli merkezindeki doktor, hemşire ve personelin kendisine çok iyi baktığını, hizmetlerden memnun kaldığını vurguladı.



Organ bağışının önemine dikkati çeken Sade, "Kimin elinden geliyorsa organlarını bağışlasın, organlar toprak altında çürüyeceğine millete umut olsun." dedi.



- "Evlenirse birimizi nikah şahidi yapacak"



Organ nakli merkezinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Tarık Recep Kantarcı da kronik böbrek yetmezliği tanısıyla takip edilen Mehmet Sade'nin hayati fonksiyonlarının sürmesi için hemodiyalize girdiğini hatırlattı.



Sade'nin nikah şahitliğini kabul ettiklerini belirten Kantarcı, "Her diyaliz günü 85 kilometrelik yolculuk, bir de diyalizin verdiği yük hayatını ciddi şekilde sekteye uğratıyordu. Mehmet'e böbrek naklettik, evine göndereceğiz. Evlenirse doktorlardan birimizi nikah şahidi yapacak." ifadelerini kullandı.

