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        Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 21:09 Güncelleme:
        Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde tek antrenman yaptı.

        Futbolcular, aktivasyon ve mobilite hareketleriyle başladığı antrenmanı dar alanda rondo oyunu, kaleli oyun ve dayanıklılık koşusu ile tamamladı.

        Çaykur Rizespor, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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