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        Çizmeyi internetten öğrenen genç sanatçı şiirlerini hat ve portreyle buluşturuyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da yaşayan 21 yaşındaki Sıla Kılınçarslan, lise yıllarında öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı resim sanatını kendi imkanlarıyla geliştirerek hat sanatı, portre ve şiiri aynı eserlerde buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Çizmeyi internetten öğrenen genç sanatçı şiirlerini hat ve portreyle buluşturuyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da yaşayan 21 yaşındaki Sıla Kılınçarslan, lise yıllarında öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı resim sanatını kendi imkanlarıyla geliştirerek hat sanatı, portre ve şiiri aynı eserlerde buluşturuyor.

        Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde eğitim hayatına devam eden Kılınçarslan, herhangi bir sanat eğitimi alma fırsatı bulamayan genç sanatçı, internet üzerinden izlediği eğitim videoları ve sosyal medya aracılığıyla kendini geliştirdi.

        Kaleme aldığı şiirleri de çizimleriyle yorumlayarak özgün eserler ortaya koyan Kılınçarslan, Gazze'de ölen çocuklar, çocuk istismarları, kadına şiddet gibi toplumsal konularda çalışmalarını sürdürüyor.

        Erzurum'un tarihi mekanlarından Çifte Minareli Medrese'de "Şems" adıyla açtığı sergide, hat ve portre üzerine oluşturduğu eserleri sergileyen Kılınçarslan, ayrıca yazdığı şiirleri de resmediyor.

        Sergisinde yer alan eserlerinde hat sanatı ile portreyi kendi şiirlerinden ve yaşamından izler taşıyan kompozisyonlarla bir araya getiren genç sanatçı, çalışmalarını geliştirerek yeni sergiler açmayı ve daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

        Sıla Kılınçarslan, AA muhabirine, tam bir eğitim sürecine başlayamadan liseden mezun olması nedeniyle resim eğitimi alamadığını anlattı.

        Resim yapmaya kendi çabalarıyla devam eden Kılınçarslan, daha sonra yöneldiği edebiyatla çizimlerini birleştirmeye başladığını söyledi.

        - "Kendi şiirlerimi, çizimle birleştirerek ilerliyorum"

        Kılınçarslan, "Hem hat sanatı hem de portre yapmaya çalışıyorum. Kendi şiirlerimi, çizimle birleştirerek ilerliyorum. Çalışmalarımın çoğunu hikaye oluşturup bir kompozisyonla destekliyorum. İnsanlar sorunlarını yaşadıklarını yazarak ya da konuşarak anlatabiliyor. Ben çizerek anlatabiliyorum. Kendimi bu şekilde ifade edebildiğim için hiç bırakmadım." dedi. Kılınçarslan, şunları kaydetti:

        "Kendimi geliştirmek amacıyla internetten videolar izlediğim de oldu. Sosyal medyayı da bu noktada değerlendirdim. Çalışmalarım sonucunda 'Şems' adında bir sergi açtım. 36 parçadan oluşan sergimde hat ve portre karışık çalışmalarım var. Bazı çizimlerim bir hikaye üzerine kurulu. Hat ağırlıklı, portre çizimlerimi de sergiledim. Daha önce daha küçük bir sergi açmıştım.

        Bu ikinci sergim. Çifte Minareli Medrese'de sergi açmak benim için büyük bir gurur. Çok güzel dönüşler alıyorum. Kendimi daha çok geliştirip daha çok insana ulaşmak istiyorum. Bu yönde sosyal medyayla kendimi destekliyorum. Daha çok insana ulaşıp, çizmek isteyen insanlara, yapılabiliyormuş duygusunu göstermek istiyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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