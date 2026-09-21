Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına atanan Onur Karaburun Erzurum'a veda etti

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına atanan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun için uğurlama töreni düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğündeki törende kendisini uğurlamaya gelen personel ve vatandaşlara teşekkür eden Karaburun, onlarla tek tek selamlaştı.

Erzurum'da görev yapmaktan dolayı gurur duyduğunu dile getiren Karaburun, emniyet personelinden helallik istedi.

Karaburun, bir yıl önce Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu güzel şehre bir yıl boyunca hizmet etme şerefine nail oldum. Rabbimin verdiği güç ve ferasetle hep birlikte bu şehrin güvenliği ve huzuru için çok önemli çalışmalar yaptık. Sizlerin gösterdiği gayretlere ben şahidim. İl Emniyet Müdürünüz olarak hepinize teşekkür ediyorum. Halkımız bizi her konuda destekledi, bağrına bastı. Bu sayede bir yıllık hedeflediğimiz bütün işleri tamamlama şerefine nail olduk."

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Yapılan çalışmaların kamuoyuna aktarılmasında basın mensuplarının önemine dikkati çeken Karaburun, sahada kendilerinin her zaman yanında bulunan tüm basın mensuplarına teşekkür etti.