Erzurum Çat'da 3,9 büyüklüğünde deprem sonrası olumsuz bir durum yok
Erzurum'un Çat ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Giriş: 23.11.2026 - 22:43 Güncelleme:
Erzurum'un Çat ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
AFAD verilerine göre, Erzurum Çat ilçesi merkezli olmak üzere saat 20:22’de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliğin 7 kilometre olarak kaydedildi.
Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere depremin yaşandığı bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ