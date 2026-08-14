Erzurum, Erzincan ve Bayburt'a 5 yılda 875 milyon liralık yatırım desteği sağlandı

MUHAMMET MUTAF - Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), yaklaşık 5 yılda Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta 246 projeye 875 milyon lira destek sağladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren ve 2008'de kurulan KUDAKA, Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta, yeşil dönüşümden istihdama, yatırımlardan coğrafi işaretli ürünlere, uluslararası işbirliklerinden kültürel miras çalışmalarına kadar birçok alanda bölgesel kalkınmayı güçlendiren projeye destek oluyor.

2022'nin başından Haziran 2026'ya kadar 246 projeyi destekleyen KUDAKA, yatırımlarla aynı zamanda istihdamın artırılmasına, yerel ekonominin canlanmasına ve bölgenin marka değerinin güçlendirilmesine katkı sunuyor.

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Yaklaşık 5 yılda kamu işbirlikleri ve özel sektör teşvikleriyle çalışmalarını sürdüren KUDAKA, 246 projeye yaklaşık 875 milyon Türk lirası destek sağlayarak toplam 1,5 milyar liralık yatırım yapılmasını sağladı.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, AA muhabirine, KUDAKA olarak bölgenin kalkınma sürecini hızlandırmak amacıyla çeşitli faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Faaliyetlerini tanıtım, araştırma ve proje destekleme faaliyetleri olarak yürüttüklerini bildiren Güven, "Biz tanıtım faaliyetlerimizde bölgemizde sahip olduğumuz değerlerin hem ulusal hem de uluslararası anlamda bilinirliğinin artırılmasını amaçlıyoruz ve bu doğrultuda çeşitli faaliyetler yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

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- "Bölgemizin tanıtımını yapıyoruz"

Güven, bunun yanı sıra organizasyonlar da düzenlediklerini belirterek, şunları dile getirdi:

"Çeşitli kurumlarla, valiliklerimizle, belediyelerimizle işbirlikleri yapıp her alanda organizasyonlar düzenleyerek bölgemizin tanıtımını yapıyoruz. Bölgedeki potansiyelin doğru ve tam olarak tespit edilmesi son derece önemli. Biz gerek kendi ekibimizle gerekse kurumlarla işbirliği yaparak başta üniversiteler, belediyeler, valiliklerimiz olmak üzere çeşitli işbirlikleriyle bölgemizde araştırma faaliyetleri yürütüp nerede ne var, bu var olanı nasıl ekonomik değere dönüştürürüz, eksiklikler nelerdir, bunları nasıl gideriz şeklinde sorulara cevap arıyoruz."

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Bölgenin potansiyelinin ekonomiye kazandırılmasını sağlamak için yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayan Güven, "Hem özel sektörle hem kamu sektörü hem de sivil toplumla işbirliği yapıyoruz ve çeşitli proje destekleri sunuyoruz. Son 5 yıla baktığımızda bölgemizde 246 projeye yaklaşık 875 milyon Türk lirası destek sağlamışız. Gerçekleşen toplam yatırım da yaklaşık 1,5 milyar Türk lirası olmuş." şeklinde konuştu.

- "Son derece başarılı olan kooperatiflerimiz de oldu"

Sivil toplum kuruluşları, enstitüler ve araştırma kuruluşlarıyla yaptıkları projeler olduğunu anlatan Güven, bu projelerle hem istihdama katkı sunduklarını hem bölgedeki girişimciliğin geliştirilmesini sağladıklarını hem de bölgenin geri kalmaması ve ülke ortalamasının üzerine çıkması adına destek verdiklerini ve projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

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Güven, özellikle kadın kooperatiflerinin bu bağlamda kendilerinden önemli düzeyde faydalandıklarına değinerek, "Kadın kooperatiflerimiz bizden destek aldılar. Hem kurumsallaşmalarını tamamlamak hem de yatırım ihtiyaçlarını karşılamak için bizlerle projelerini yürüttüler ve son derece başarılı olan kooperatiflerimiz de oldu. Bunun yanı sıra genç girişimcilerimizin ekonomide bir hızlandırma sağlamaları, teknolojiyi yakalamaları adına destek programları uyguladık. Özellikle sosyal yeşil dönüşüm adı altında yürüttüğümüz bir programımız var. Orada genç girişimcilerimize ve kadın girişimcilerimize hibe destekleri sunduk. Faydalanan genç girişimcilerimiz kendi işletmelerini kurdular, var olan işletmelerini geliştirdiler ve istihdama katkı sundular." diye konuştu.

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Bölgelerinde ekonomik potansiyelden daha fazla faydalanılması ve daha fazla değere dönüştürülmesi adına çeşitli projeler yürüttüklerine değinen Güven, Erzurum'da Taşambarlar'ın çarşıya dönüştürülmesi ve Ergan Kayak Merkezi'nin eksikliklerinin giderilmesi için projeler yürüttüklerini anlattı.

Güven, bölgenin tarımsal ürünlerine katkı sunduklarını, ürünlerin bilinirliğini ve markalaşmasını sağlamak için de destekler verdiklerini bildirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bayburt ve Erzurum'da geçmişi olan ehramın Türkiye'de bilinirliğini artırmak için destek programları yürüttük ve bundan sonraki süreçte de bu alandaki ürünlere destek vermeye, bu alanda çalışan hem kadın hem de genç girişimcilere destek vermeye devam edeceğiz. Bu şekilde hem bölgemizin potansiyelini artırırken diğer taraftan da genç ve kadın girişimcilerin ekonomiye daha rahat katkı sunmalarına destek sağlamış olacağız. Bitkisel ürünler bağlamında bölgemiz son derece zengin. Endemik bitki çeşitliliği çok, çeşitliliği zengin olan bir bölgedeyiz. Bununla ilgili Pazaryolu'nda yürüttüğümüz çalışmalarımız var."