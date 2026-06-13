Erzurum kamp sezonunda Avrupa kulüplerini ağırlamaya hazırlanıyor

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Yüksek rakımı, modern tesisleri ve FIFA ile UEFA standartlarındaki sahalarıyla öne çıkan Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yeni sezon öncesinde Avrupa kulüplerini ağırlamaya hazırlanıyor.



Palandöken Dağı'nın eteklerinde 1800 ile 2000 metre rakım arasında kurulan Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, modern altyapısıyla futbol kulüplerinden ilgi görüyor.



Kent genelinde FIFA ve UEFA standartlarında oluşturulan 20 çim saha, yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek takımlara ev sahipliği yapacak.



Temmuz ayının ilk haftasıyla kamp sezonunun başlaması beklenen merkezde, Süper Lig kulüplerinin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, İran ve çeşitli Avrupa ülkelerinden takımların da kamp yapması öngörülüyor.











- Tesislerde yoğun çalışma yürütülüyor



Geçmiş yıllarda 500'den fazla yerli, yabancı futbol kulübünü ağırlayan ve her sezon binlerce sporcu ile teknik ekibi Erzurum'da buluşturan tesislerde Büyükşehir Belediyesi tarafından hummalı çalışma yürütülüyor.



Tesislerde kamp dönemi öncesinde sahaların en iyi koşullarda hizmet verebilmesi için bakım, sulama, zemin düzenleme çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Kent ekonomisine katkı sağlayan kamp döneminde, takımların konaklamalarıyla otellerde hareketlilik yaşanırken, futbolseverler de antrenman ve hazırlık maçlarını takip etme fırsatı buluyor.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine, geçmişte İstanbul'da kulüp başkanlığı yaptığını ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezleri'nin bölgeye sağlayabileceği katkıyı görerek 2014'te seçildikten hemen sonra çalışmalara başladığını söyledi.



İşe ilk etapta futbolla başladıklarını ve dünya standartlarında çim sahalar yaptıklarını anlatan Sekmen, "Bugüne kadar 500 takım gelerek kamp yaptı. Bunlar Süper Lig, 1. lig, 2. lig, 3. lig hatta amatör liglerden gelip kamp yapan takımlarımız oldu." dedi.



Erzurum'daki kampın, takımların başarılarını da etkilediğini ifade eden Sekmen, merkezin yüksek irtifada bulunması ve yaz aylarındaki serin havanın sporcuların performanslarını artırdığını belirtti.









- "Bu sene beklentimiz, Avrupa'dan da takımların gelmesi"



Sekmen, Körfez ülkelerinden, İran, Gürcistan, Azerbaycan, Mısır'dan birçok takımın gelip kentte kamp yaptığından bahsederek, şunları kaydetti:



"İnşallah bu sene beklentimiz, Avrupa'dan da takımların gelmesi. Şu an batıdan gelip burada kamp yapmak isteyen takımlarımız var. Buradaki otellerin hizmetleri ve sahaların FIFA standartlarında olması dolayısıyla büyük bir talep aldığımızı görüyoruz ve bundan da mutluluk duyuyoruz. Çünkü Erzurum'a böyle bir hizmet kazandırmış olduk. Bizim 365 gün bu sahaların bakımı ile uğraşan ekiplerimiz var. Çimlerin özel bakımını yapıyoruz ve her sahayı bir futbol takımına o antrenman boyunca tahsis ediyoruz. Yani günde bir takım burada antrenman yapıyor. Başka bir takımı sokmuyoruz. O takım kampı bitince ayrılıyor. Bazı kamp yerleri vardır ki bir sahayı bir günde 3-4 takım kullanır. Burada asla buna izin vermiyoruz. Sadece bir takıma tahsis ediliyor. Onlar çıkınca da hemen bizim ekiplerimiz sulama, bakım yapıyor, bir sıkıntı oluştuysa hemen onu gidererek tekrar sahayı ertesi gün antrenmanlara hazır hale getiriyor."



Tesisler sayesinde Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerin de yaz-kış kazanç sağladığını vurgulayan Sekmen, "Ekonomik katkının yanında şehirde sosyal bir faaliyet de yürüyor. Burada yapılan antrenmanları, buraya gelen takımların kendi aralarında yaptığı maçları sporseverler gelip izliyor. 1800-2000 rakımda böyle bir yer bulmak dünyada mümkün olmayabilir. Erzurum'u şu anda Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde 1800-2000 rakımda kamp yapılacak yer olarak biliyorlar." diye konuştu.

