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        Erzurum Kültür Yolu Festivali beşinci gününde sürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, beşinci gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Erzurum Kültür Yolu Festivali beşinci gününde sürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, beşinci gününde devam ediyor.

        Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere düzenlenen festival kapsamında, kültür ve sanatı birleştiren programlar gerçekleştiriliyor.

        Erzurum Kültür Yolu Festivali, geleneksel sanatlardan çocuk etkinliklerine, sergilerden eğlenceye, sinema gösteriminden konsere uzanan programıyla devam etti.

        Erzurum Müzesi'nde düzenlenen Ebru Atölyesi'nde sanatçı Kadir Tuzcu yetişkin ve çocuk katılımcılara, geleneksel Türk kağıt süsleme sanatlarından ebrunun temel tekniklerini uygulamalı olarak deneyimlemelerini sağladı.

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        Eğitimci-yazar Taner Özdemir'in moderatörlüğünde İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Minik Kalemlerden Edebiyat Dünyasına Büyük Dokunuş" yaratıcı yazarlık ve deneyim paylaşımı atölyesinde, çocukların okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

        Ahmet Nezih Kök'ün kişisel birikiminden hazırlanan "Bir Akademisyenin Amatör Koleksiyonculuk Ruhu" sergisi, Erges Konağı'nda ziyaretçileri gündelik yaşamın farklı dönemlerine tanıklık eden nesneler üzerinden yakın geçmişe doğru bir yolculuğa çıkardı.

        Günün son programında ise Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda Kıraç sahne aldı.

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        Kentte 11 farklı noktada 174 etkinliğin yapılacağı festival, 23 Ağustos Pazar günü sona erecek.

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