Erzurum Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor

Festival kapsamında Çifte Minareli Medrese'de açılan "Kadim İzler: Tezhip, Minyatür, Çini ve Seramiğin Zamansız Yolculuğu" ve Erzurum Müzesi'ndeki "Yaşayan Miras: Erzurum" sergileri de ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda da Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu'nun katılımıyla düzenlenen "Erzurum Tarihinin Bilinmeyen Yönleri" söyleşisinde kentin tarihsel ve stratejik yönleri konuşuldu.

Festival kapsamında farklı mekanlarda konser, sergi ve söyleşi gibi etkinlikler düzenleniyor.

Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere düzenlenen festival kapsamında kültür ve sanatı birleştiren programlar gerçekleştiriliyor.

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