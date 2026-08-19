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        Erzurum Kültür Yolu Festivali dördüncü gününde sürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, dördüncü gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Erzurum Kültür Yolu Festivali dördüncü gününde sürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, dördüncü gününde devam ediyor.

        Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere düzenlenen festival kapsamında, kültür ve sanatı birleştiren programlar gerçekleştiriliyor.

        Erzurum Kültür Yolu Festivali, geleneksel sanatlardan çocuk etkinliklerine, sergilerden eğlenceye, sinema gösteriminden konsere uzanan programıyla devam etti.

        Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen Keçeleme Tekniği ile Küpe Yapımı Atölyesi'nde katılımcılar, Türk el sanatlarının köklü üretim biçimlerinden biri olan keçeciliği çağdaş takı tasarımıyla bir arada deneyimledi.

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        İsmail Yeşilyurt tarafından Erzurum Müzesi'nde açılan Hüsn-i Hat Atölyesi'nde katılımcılar, Türk-İslam sanatının önemli unsurlarından biri olan hat sanatının tarihsel gelişimini ve temel özelliklerini yakından tanıdı.

        Küratörlüğünü Yasemin Karaca'nın üstlendiği "Hane" sergisi, Yakutiye Medresesi Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi'nde İslam sanatlarının geleneksel birikimini çağdaş yorumlarla ziyaretçilere sundu.

        Olimpiyat Parkı'nda kurulan Çocuk Köyü, eğlenceyi, yaratıcılığı ve öğrenmeyi bir araya getiren etkinliklerle festivalin minik ziyaretçilerini ağırladı.

        "Sinema Yollarda Projesi" ise sinemayı Erzurum'un farklı noktalarındaki izleyicilerle buluşturmayı sürdürdü.

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        Günün son programında ise Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda Sinan Akçıl sahne aldı.

        Kentte 11 farklı noktada 174 etkinliğin yapılacağı festival, 23 Ağustos Pazar günü sona erecek.

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