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        Erzurum polisi çeşitli suçlardan aranan 80 şüpheliyi yakaladı

        Erzurum'da polis ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalarda 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 80 şüpheliyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:43 Güncelleme:
        Erzurum polisi çeşitli suçlardan aranan 80 şüpheliyi yakaladı

        Erzurum'da polis ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalarda 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 80 şüpheliyi yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda 19-25 Ekim'de gerçekleştirdikleri çalışmalarda, 14 bin 89 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.

        Denetimlerde okul çevrelerindeki 196 park ve bahçe ile 2 bin 936 araç kontrol edildi.

        Çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 80 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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