Erzurum polisi çeşitli suçlardan aranan 80 şüpheliyi yakaladı
Erzurum'da polis ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalarda 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 80 şüpheliyi yakaladı.
Erzurum'da polis ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalarda 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 80 şüpheliyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda 19-25 Ekim'de gerçekleştirdikleri çalışmalarda, 14 bin 89 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.
Denetimlerde okul çevrelerindeki 196 park ve bahçe ile 2 bin 936 araç kontrol edildi.
Çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 80 şüpheli yakalandı.
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