Erzurum U14 Yaş Futbol Liginde Şampiyon Yıldızkent

Erzurum U14 yaş liginin finali nefes kesti. Penaltı atışları sonucu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünü 65 mağlup eden Teknik Patron Serkan Deniz yönetimindeki Yıldızkentspor, şampiyon oldu. Turuncusiyahlılar, maç sonu şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Erzurum Futbol İl Temsilciğinin organize ettiği U14 yaş liginin finali nefes kesti. 3 Temmuz Stadı’nda oynanan ve normal süresi 11 biten finalde Penaltı atışları sonucu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünü 65 mağlup eden Teknik Patron Serkan Deniz ve antrenör Ferruh Çapan yönetimindeki Yıldızkentspor, şampiyon oldu. Turuncusiyahlılar, maç sonu şampiyonluk coşkusu yaşadı. Yıldızkent Spor Erzurum’u Grup Finallerinde temsil etmeye hak kazandı.

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Onaltı Takım Arasından Sıyrıldı Şampiyonluğa Ulaştı

Teknik Patron Serkan Deniz ve antrenör Ferruh Çapan yönetimindeki Yıldızkentspor, 16 takımın mücadele ettiği U14Yaş Liginde şampiyonluğa ulaştı. Turuncusiyahlı kulüp, 3 Temmuz Stadı’nda nefes kesen mücadeleye sahne olan finalde Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaştı. Normal sürede beraberliğin bozulmadığı finalde rakibini penaltı atışları sonucunda 65 mağlup eden Yıldızkentspor şampiyon olarak büyük bir coşku yaşadı. Özkan Gişi, Abdulkadir Karataş, Ahmet Soslu gibi yönetim kurulu üyelerinin ve teknik direktör Serkan Deniz ile antrenör Ferruh Çapan dışında kimseden destek alamadan yoluna devam eden ve başarıya ulaşan Yıldızkentspor başarısı ile yeni bir hikaye daha yazdı. Geçtiğimiz yıllarda Antalya’dan kupalar getiren Erzurum temsilcisi, tüm imkansızlıklara rağmen yeni başarılara yelken açtı. Turuncusiyahlılar, daha şimdiden grup müsabakalarına hazırlanmaya başladı.

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Başarıya Gsim Sahası Katkı Sağladı

Şampiyona öncesi ve şampiyona esnasında bir çok antrenmanını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Palandöken Kampüsünde yeni kazandırdığı sentetik futbol sahasında hazırlanan Yıldızkentspor’un başarısında saha katkısı yoğun oldu. Teknik Patron Serkan Deniz, "Yeni sentetik futbol sahası için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz" dedi.