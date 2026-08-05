Erzurum Valiliği, Kazım Karabekir Stadyumu'nun tam seyircili kapasiteyle hizmet vereceğini duyurdu:

Erzurum Valiliği, Erzurumspor FK'nin 2026-2027 Süper Lig maçlarının Kazım Karabekir Stadyumu'nda tam seyircili kapasiteyle oynanacağını açıkladı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nun kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbiren kullanıma kapatıldığı, 2024-2025 futbol sezonunda kuzey ve güney kale arkası tribünlerinin ise kontrollü şekilde kısıtlı kapasiteyle hizmet verdiği anımsatıldı.



Haziran 2025'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, Erzurum Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Okuyucu koordinasyonundaki teknik ekip tarafından stadyuma yönelik kapsamlı yapısal değerlendirme ve yapısal sağlık izleme çalışmasının başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"‎Yaklaşık bir yılı aşkın süren çalışma, tek seferlik bir teknik inceleme niteliğinde olmayıp 2025-2026 futbol sezonu boyunca devam eden kapsamlı bir mühendislik süreci olarak yürütülmüştür. Bu süreçte stadyumun sismik performansının ve tribünlerde oluşabilecek dinamik (rezonans) etkilerinin güvenilir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla gerekli tüm veriler sistematik olarak toplanmıştır. Toplam 18 ayrı bloktan oluşan stadyum yapısal sisteminde her bir blok için ayrı ayrı çalışma yapılmıştır. ‎Çalışmalar kapsamında ayrıntılı saha incelemeleri, proje kontrolleri, mevcut durum tespitleri, geometrik ölçümler, malzeme karakterizasyonu, beton ve donatı değerlendirmeleri, karot ve tahribatsız testler, Operasyonel Modal Analiz (OMA) uygulamaları, gerçek kullanım koşullarında deneysel titreşim ölçümleri, sayısal modelleme ve güncel Deprem Yönetmeliği ilkeleri esas alınarak ileri düzey sismik performans analizleri gerçekleştirilmiştir.



2025-2026 sezonu boyunca oynanan müsabakaların büyük bölümünde tribünlerin gerçek kullanım koşullarındaki dinamik davranışı sürekli izlenmiş, elde edilen deneysel veriler kullanılarak yapının deprem etkileri altındaki davranışı ile yoğun seyirci hareketlerinden kaynaklanabilecek dinamik yükler ve olası rezonans etkileri birlikte değerlendirilmiştir. Böylece tribünlerin yapısal performansı, yalnızca teorik hesaplarla değil gerçek kullanım koşullarında elde edilen ölçümlerle de doğrulanmıştır. "



- Yaklaşık 500 kalemde bakım, onarım, yenileme ve düzenleme çalışması



Operasyonel Modal Analiz yönteminin, İtalya'nın Milano kentindeki dünyaca ünlü 1926 yapımı San Siro (Giuseppe Meazza) Stadyumu gibi uluslararası ölçekte önemli spor yapılarında gerçekleştirilen yapısal sağlık izleme çalışmalarında da kullanılan modern mühendislik yaklaşımlarından olduğu vurgulandı.



Sezon boyunca süren teknik incelemeler sonucunda tespit edilen hususlar doğrultusunda stadyumda bakım, onarım, iyileştirme ve güçlendirme çalışmalarının gerçekleştirildiği, çelik çatı sisteminde bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı, mesnet koşullarının proje tasarımına uygun hale getirildiği, gerekli görülen noktalarda güçlendirmeler gerçekleştirildiği ve çelik çapraz elemanlar ilave edilerek taşıyıcı sistemin davranışının iyileştirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından yürütülen teknik inceleme, yapısal sağlık izleme, güçlendirme ve performans değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nun 4 tribününün tamamının yeniden tam kapasiteyle seyirci kabul etmesi, mevcut yapısal durumu ve gerçekleştirilen iyileştirmeler çerçevesinde teknik olarak uygun bulunmuştur. Bunun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen hususlar doğrultusunda stadyum genelinde kapsamlı iyileştirme çalışmaları yürütülmüş, yaklaşık 500 kalemde bakım, onarım, yenileme ve düzenleme çalışması Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda tamamlanarak stadyumun mevcut haliyle Süper Lig müsabakalarının oynanabilmesi için gerekli asgari kriterleri karşılaması sağlanmıştır. ‎



Bir yılı aşkın süren teknik değerlendirme, yapısal sağlık izleme, bakım, onarım ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının, ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda gerçekleştirilen kapsamlı iyileştirmeler sonucunda stadyumun mevcut haliyle TFF Süper Lig futbol müsabakalarına ev sahipliği yapabilecek asgari şartları karşılamasının ardından alınan bu kararın Erzurumspor camiasına, taraftarlarımıza ve aziz Erzurum halkına hayırlı olmasını temenni ediyoruz."



Emeği geçen herkese teşekkür edilen açıklamada, ‎Erzurumspor'un kulüp yönetimi, teknik heyeti, futbolcuları ve taraftarlarına Süper Lig'de başarılarla dolu sezon geçirmeleri temennisinde bulunuldu.

