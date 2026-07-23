Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Kongresi'nin 107'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı:

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Kongresi'nin 107. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Baruş, yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin küllerinden yeniden doğuşunu sağlayan Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından biri olan 23 Temmuz Kongresi'nin 107'nci yılını onur ve gururla kutladıklarını belirtti.



Vatanın işgal altına alındığı, Anadolu insanının çaresizlik içinde umutlarının tükenmeye yüz tuttuğu bir dönemde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının Erzurum'da bağımsızlık ateşini yakarak tüm dünyaya haykırdığını ifade eden Baruş, şunları kaydetti:



"Erzurum Kongresi sadece bölgesel bir kurtuluş arayışı değil, Türk milletinin esaret zincirini kırmak için ayağa kalktığı şahlanışın adıdır. Kongrede kabul edilen 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.' ifadesi vatanımızın tek bir parçasının dahi feda edilemeyeceğinin açık ilanıdır. 'Manda ve himaye kabul olunamaz' kararı ise milletimizin hür yaşama iradesinin hiçbir şart altında kısıtlanamayacağının en güçlü ifadesi olarak tarihe geçmiştir. Erzurum, o zor günlerde Türk milletinin yüreğinden gelen sesi, Anadolu insanının sarsılmaz imanının ve vatan sevgisinin münadisi olmuştur. Bizlere düşen görev, kongrede karar alan bağımsızlık ruhunu daima diri tutmak, ecdadımızın canı pahasına bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanı daha müreffeh ve aydınlık yarınlara taşımaktır."



Erzurum'un tarihteki öneminden bahseden Baruş, "Erzurum, Türk milletinin bağımsızlığının teminatı olduğu gibi bugün ve yarın da birliğimizin, dirliğimizin ve kardeşliğimizin sarsılmaz kalesi olmaya devam edecektir. Kongrenin yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi, Kongre Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Erzurum Kongresi'nin vatanperver delegelerini, vatanımızı hür ve bağımsız yaşatmak için bayrağımız ve mukaddesatımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

