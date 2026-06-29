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        Erzurum'da 11 dönümlük yeni yaşam alanı hizmete girdi

        Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 dönüm alan üzerine inşa edilen Av. Ahmet Küçükler Parkı ve Ezel Erverdi Bilgi Evi törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 17:48 Güncelleme:
        Erzurum'da 11 dönümlük yeni yaşam alanı hizmete girdi

        Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 dönüm alan üzerine inşa edilen Av. Ahmet Küçükler Parkı ve Ezel Erverdi Bilgi Evi törenle hizmete girdi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, açılışta yaptığı konuşmada, programda güzel bir vefa örneği gördüklerini söyledi.

        Park ve bilgi evine isimleri verilen Küçükler ve Erverdi'den bahseden Zeybekci, "Burada, hakikaten İstanbul'da gönül erbabı Ezel Erverdi'nin ve aynı dönemde belediye başkanlığı yaptığım Ahmet Küçükler kardeşimizin de bir vefayla hem bilgi merkezi ve etüt merkezine hem de parka isimleri verilerek bu güzel hizmet Erzurum'da bu mahalleye kazandırılmış. Hayırlara vesile olsun inşallah. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de parkın 11 dönüm arazi üzerinde yapıldığını ve iki katlı bir sosyal tesisin burada inşa edildiğini anlattı.

        Sosyal tesisin içinde bisiklet yolları, kamelyalar gibi donatıların olduğunu ifade eden Sekmen, "Parka, önceki dönem Erzurum'a hizmet eden Büyükşehir Belediye Başkanımızın adını, 'Avukat Ahmet Küçükler Parkı' adını verdik. Vefa duygusu çok önemli. Hizmet eden insanları unutmamak lazım." diye konuştu.

        Şehirde gerek geçmiş dönemlerde, gerekse yeni dönemlerde hizmet eden bakanların, milletvekillerin, sanatçıların ve tarihi şahsiyetlerin isimlerini ayrı ayrı yerlere verdiklerini anlatan Sekmen, şöyle konuştu:

        "Buraya da kıymetli kardeşimiz Ahmet Bey'in adını verdik. Hayırlı olsun diyorum. Buraya kadar geldikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca kültür dünyamızın önemli isimlerinden biri olan Ezel Erverdi Beyefendi'nin adını da buradaki kültür merkezimize verdik. Kültür dünyamıza çok önemli katkıları olan bir şahsiyet. Kendisi yaşlı olduğu için aramıza katılamadı ama biricik evlatları katıldı."

        Programda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Küçükler ile Ezel Erverdi'nin oğlu Asım Erverdi de birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle park ile bilgi evinin açılışı yapıldı.

        Açılışa, çok sayıda bakan yardımcısı, AK Parti Erzurum milletvekilleri Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile vatandaşlar katıldı.

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