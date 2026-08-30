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        Erzurum'da 136. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri yapıldı

        Erzurum'un Tortum ilçesinde 136. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Erzurum'da 136. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri yapıldı

        Erzurum'un Tortum ilçesinde 136. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri yapıldı.

        Tortum Er Meydanı'nda düzenlenen organizasyonda başpehlivanlık için Türkiye, Gürcistan ve İran'dan 44 güreşçi kol bağlarken toplam 600 sporcu mücadele verdi.

        "Doğu'nun Başcazgırı" olarak anılan Fuat Özbay, er meydanına akın eden güreşçileri, davetlileri ve protokolü coşturdu.

        Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, güreşlere gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gelecek yıllarda daha fazla sporcu ve vatandaşın ağırlanabilmesi için güreş arenasını büyüteceğiz. Tortum'a ve Türk güreşine yakışır stadyum şeklinde çok güzel bir güreş meydanı yapacağız. Bunun için de yarından itibaren kolları sıvayacağız." diye konuştu.

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        Güreş ağalığını geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iş insanı ve Erzurumspor Asbaşkanı Cabbar Erdoğan kazandı.

        Nefes kesen güreşlerde başpehlivanlığı kazanan Fatih Yaşarlı, aynı zamanda altın kemerin de sahibi oldu.

        Müsabakaları Erzurum Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tortum Kaymakamı Hakan Başoğlu, Tortum Belediye Başkanı Yiğider, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile çok sayıda vatandaş izledi.

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