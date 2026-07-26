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        Erzurum'da 14 yıllık Kültür Yolu Projesi tarihi dokuyu yeniden ortaya çıkardı

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum Büyükşehir Belediyesince yaklaşık 14 yıldır sürdürülen "Kültür Yolu Projesi" kapsamında gerçekleştirilen kamulaştırma, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarıyla kentin tarihi dokusu yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Erzurum'da 14 yıllık Kültür Yolu Projesi tarihi dokuyu yeniden ortaya çıkardı

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum Büyükşehir Belediyesince yaklaşık 14 yıldır sürdürülen "Kültür Yolu Projesi" kapsamında gerçekleştirilen kamulaştırma, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarıyla kentin tarihi dokusu yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.

        Doğu Anadolu'nun önemli tarih ve kültür merkezlerinden Erzurum'da, Cumhuriyet'in ilk yılları, Osmanlı, Selçuklu ve Saltuklu dönemlerinden bugüne ulaşan çok sayıda tarihi yapı, yürütülen çalışmalarla yeniden turizme kazandırıldı.

        Tarihi yapıların çevresindeki gecekonduların kaldırılması, yapıların aslına uygun restore edilmesi ve tarihi mekanların birbirine bağlandığı güzergahların oluşturulmasıyla kentin silueti önemli ölçüde değişti.

        Yaklaşık 14 yıldır etaplar halinde sürdürülen Kültür Yolu Projesi kapsamında, Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi, Erzurum Kalesi, Ulu Cami, Üç Kümbetler ve çevresindeki tarihi alanlarda kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirildi.

        Kent Estetiği Daire Başkanlığı kontrolünde gerçekleştirilen çalışmalarla hem tarihi eserlerin görünürlüğü artırıldı hem de ziyaretçilerin bu yapıları yürüyerek keşfedebileceği bütüncül bir kültür rotası oluşturuldu.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, AA muhabirine, Erzurum'un kadim bir geleneğe sahip olduğunu, binlerce yılda birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Neredeyse kaybolan tarih kimliğinin yeniden canlanması için Büyükşehir Belediyesi olarak son 14 yılda önemli çalışmalar başlattıklarını kaydeden Aynalı, tarihi Erzurum Kalesi'nin çevresindeki tüm gecekonduların kamulaştırıldığını anlattı.

        - 22 tescilli bina müze, atölye veya sanat evine dönüştürüldü

        Kentin tarihi yapılarının ortaya çıkması için başlatılan Kültür Yolu Projesi'nin ilk 2 etabının tamamlandığını ve 3. etabına devam edildiğini dile getiren Aynalı, şöyle devam etti:

        "Gecekonduları temizlediğimizde burada sadece tarihi ve tescilli binalarımız kaldı. Deformasyona uğramış olanları restore ettik. Tamamen yıkılmış olanları da aslına uygun olarak yeniden yaptık. Erzurum merkezde 137 tarihi ve tescilli yapımız vardı. Bunlardan yaklaşık 22 tanesinin restorasyonunu tamamlayarak kimisine müze kimisine atölye fonksiyonu yükledik. Şu an aktif olarak çalışıyor. Geleneksel el sanatları atölyelerimiz, el sanatları konağımız, dil edebiyat konağımız, sahafımız, şehir arşivimiz, karikatür atölyemiz var."

        Kente gelenlerin bu alanda gezerek atölyelerde farklı deneyimler yaşayabildiğini işaret eden Aynalı, "Hepsinden önemlisi biz burada, atalarımızın, dedelerimizin, ecdadımızın hem o eski geleneksel el sanatlarını yaşatıyor ve yaşıyoruz hem de bu sanatları gelecek nesillere aktarıyoruz." diye konuştu.

        Kentte tarihi yapılar üzerine çalışmaların da sürdüğünü belirten Aynalı, tüm çalışmaların Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na sunularak büyük bir titizlikle gerçekleştirildiğini kaydetti.

        - "Zamanla yarışıyoruz"

        Çalışmaların turizm gelirlerine de katkı sağladığına dikkati çeken Aynalı, şunları kaydetti:

        "Bu yapılan hizmetlerden sonra hem yerli hem yabancı turist sayımızın arttığını görüyoruz. Hepsinden önemlisi buraların hepsi geçmişe dönük birer belge. Bunları mutlaka ayakta tutmamız lazım. Yüzlerce, binlerce yıl bu tarihi belgelerin, bu yapıların ayakta kalması lazım. En azından muhafaza ediyoruz, koruyoruz. Yıllara sari uzun vadede buraların kullanılmasını sağlıyoruz. Tabii bu vesileyle yerli ve yabancı turist sayımızın da arttığını ben buradan söyleyebilirim. Buralardaki inşaatlarımız kolay olmuyor. İlmek ilmek nakış dokuyoruz buralarda. Hem tarihi yapıyı aslına uygun yapmak hem çevresine zarar vermemek ve bütçesini ayarlamak kolay değil. İnşaat süremiz çok kısa. 3 ayda inşaatlarınızı tamamlamak zorundasınız. Zamanla yarışıyoruz. Ama hamdolsun, Allah bize bu hizmetleri yapmayı nasip ediyor."

        Kastamonu'dan ailesiyle Erzurum'a gelen Mesut Şahintutan ise çocukluğunun Erzurum'da geçtiğini anlatarak, tescilli binalarla ilgili yapılan çalışmaların, kente önemli katkı sağladığını vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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