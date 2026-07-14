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        Erzurum'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi tarihi Çifte Minareli Medrese'de açıldı

        Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Resim ve Fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Erzurum'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi tarihi Çifte Minareli Medrese'de açıldı

        Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Resim ve Fotoğraf sergisi açıldı.

        Tarihi Çifte Minareli Medrese'de "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla açılışı yapılan sergide, 15 Temmuz şehitleri ile gazilerinin fotoğrafları ve yakınlarının tasarladığı 200 eser yer aldı.

        Vali Aydın Baruş, kurdele kesiminin ardından sergiyi gezip şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, AA muhabirine, eserlerin tasarlayanlardan dolayı ayrıca kıymetli olduğunu söyledi.

        Serginin önemini anlatan Aykut, şunları kaydetti:

        "Sanattan Yaşam ve Sanata Teşvik Projesi kapsamında şehit yakınlarının yaptığı 200 eseri, Çifte Minareli Medrese'de sergilemenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Şehitlerimizin mukaddes emanetlerinin her zaman yanındayız ve destek olacağız. Gazilerimiz de baş tacımızdır, onların gelişimi, mutluluğu, desteği ve işbirliği noktasında her türlü çalışmada bir aradayız, her zaman yanlarındayız ve olmaya da devam edeceğiz."

        Sergi, 16 Temmuz'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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