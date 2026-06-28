Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da 17 yıllık ortalamaya göre mayıs ayında sıcaklık azaldı, yağış arttı

        Erzurum'da 17 yıllık ortalamaya göre mayıs ayında sıcaklık azaldı, yağış arttı

        MUHAMMET MUTAF - Erzurum'da bu yıl mayıs ayında hava sıcaklıkları uzun yıllar ortalamasına göre 2,3 derece düştü, yağış miktarında ise yaklaşık yüzde 3 artış yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Erzurum'da 17 yıllık ortalamaya göre mayıs ayında sıcaklık azaldı, yağış arttı

        MUHAMMET MUTAF - Erzurum'da bu yıl mayıs ayında hava sıcaklıkları uzun yıllar ortalamasına göre 2,3 derece düştü, yağış miktarında ise yaklaşık yüzde 3 artış yaşandı.

        Meteoroloji verilerine göre, 2003-2020 yılları arasında şehir merkezinde mayıs ayı ortalama sıcaklığı 11,4 derece olarak kayıtlara geçerken, bu yıl aynı dönemde ortalama sıcaklık 9,1 derece ölçüldü. Geçen yıl ise mayıs ayında ortalama sıcaklık 12,4 derece kaydedilmişti.

        Uzun yıllar verilerinde 17,9 derece olan en yüksek sıcaklık ortalaması bu yıl 15,6 dereceye geriledi. En düşük sıcaklık ortalaması ise uzun yıllarda 5,5 derece olarak ölçülürken, bu yıl 3,9 olarak kaydedildi. Geçen yıl ise en yüksek sıcaklık 19,7 derece, en düşük sıcaklık ise 5,2 derece ölçülmüştü.

        Şehir merkezinde uzun yıllar ortalamasına göre mayıs ayında toplam yağış miktarı 97,2 kilogram olurken, bu yıl söz konusu rakam 100,7 kilograma yükseldi. Yağış miktarında yaklaşık yüzde 3 artışın yaşandığı Erzurum'da, yağışlı gün sayısı da uzun yıllarda 15,3 olarak belirlenirken, bu yıl 22 güne çıktı. Geçen yıl ise toplam yağış 106,6 kilogram iken, yağışlı gün sayısı 12 olmuştu.

        Uzun yıllarda yüzde 61,2 olan ortalama nisbi nem miktarı, bu yılın mayıs ayında yüzde 68,2'ye ulaşarak artış yaşandı. Geçen yıl bu miktar yüzde 56 ölçülmüştü.

        Veriler doğrultusunda Erzurum'da bu yıl mayıs ayında sıcaklıkların uzun yıllar ortalamasına göre düştüğü, yağışın ise arttığı belirlendi.

        Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünde görevli meteoroloji mühendisi Ömer Oğuzhan Arabacı, AA muhabirine, bölge müdürlüğü bünyesinde bulunan Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt'tan sorumlu olduklarını söyledi.

        Bu illerin bölgesel tahmin ve anlık durumlarını incelediklerini bildiren Arabacı, "Bölgemizde 70 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu bulunmaktadır. Bu sayede ölçümleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Arabacı, uzun yıllar ile bu yılın mayıs ayı ortalama verilerini karşılaştırarak, şunları kaydetti:

        "Ortalama sıcaklık uzun yıllarda 11,4 santigrat derece olmuştur. Geçen yıl mayıs ayında 12,4 santigrat derece iken, bu yıl 9,1 santigrat derece olmuştur. En yüksek sıcaklık ortalamamız ise uzun yıllarda 17,9 santigrat derece iken, geçen mayıs ayında 19,7 santigrat derece, bu yıl mayıs ayında ise 15,6 santigrat derece olmuştur. En düşük sıcaklık ortalamamız uzun yıllarda 5,5 santigrat derece iken, 2025'te 5,2 santigrat derece, bu yıl ise 3,9 santigrat derece olmuştur. Yani genel olarak bu yıl mayıs ayında bir düşüş mevcuttur. Ortalama güneşlenme süresine bakacak olursak uzun yıllarda 7 saat, geçen yıl mayıs ayında 8,2 saat iken bu yıl 6,3 saat olmuştur. Toplam yağışlarımız ise mayıs ayında uzun yıllarda 97,2 milimetredir. Geçen yıl bu 106,6 milimetre iken bu yıl 100,7 milimetre olmuştur. Yağışlı gün sayımızda ise uzun yıllar mayıs ortalamamız 15,3 gün iken, geçen yıl 12 gün, bu yıl 22 gün olmuştur."

        Bu yılın mayıs ayı ekstrem değerlerine değinen Arabacı, en yüksek sıcaklık değerinin 27 Mayıs'ta 20,9 santigrat derece, en düşük sıcaklık değerinin 8 Mayıs'ta sıfırın altında 0,3 santigrat derece ve günlük maksimum yağışın ise 4 Mayıs'ta 19,3 milimetre olduğunu belirtti.

        Arabacı, mayıs ayı uzun yıllar ekstrem olaylarıyla ilgili olarak ise "En yüksek sıcaklığımız 21 Mayıs 2021'de 29 santigrat derece, en düşük sıcaklığımız da 10 Mayıs 2021'de eksi 2,5 santigrat derecedir. En fazla yağış aldığımız gün ise 10 Mayıs 2020'de 40,8 milimetre olmuştur." diye konuştu.

        Verilerle ilgili genel değerlendirmede bulunan Arabacı, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Erzurum, bu yıl mayıs ayı sıcaklık bakımından mevsim normallerinin 2,3 santigrat derece altında daha soğuk, geçen yıl mayıs ayına göre 3,3 santigrat derece altında daha soğuk geçmiştir. Erzurum mayıs ayı yağışları 100,7 milimetre, normali (uzun yıllar) ise 97,2 milimetre iken geçen yıl 106,6 milimetredir. Erzurum merkezde yağışlar normaline göre yüzde 3 civarı üzerinde artma, 2025 mayıs ayı yağışlarına göre yüzde 6 civarı altında azalma gerçekleşmiştir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadir İnanır'a veda ediliyor
        Kadir İnanır'a veda ediliyor
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        Gazi Koşusu 100. kez koşulacak!
        Gazi Koşusu 100. kez koşulacak!
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        Entübe halde geldi, 18. yaş gününü kutlayarak çıktı
        Entübe halde geldi, 18. yaş gününü kutlayarak çıktı
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        Messi rekor kırdı, Arjantin kayıpsız turladı!
        Messi rekor kırdı, Arjantin kayıpsız turladı!
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        Rapçi oluyor
        Rapçi oluyor
        İkinci yeğen mutluluğu
        İkinci yeğen mutluluğu
        Kolombiya ile Portekiz yenişemedi
        Kolombiya ile Portekiz yenişemedi
        Yaz tatilinde çocuklarla yapılabilecek 15 bütçe dostu aktivite
        Yaz tatilinde çocuklarla yapılabilecek 15 bütçe dostu aktivite
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        İstanbul'un en iyi koşu rotaları!
        İstanbul'un en iyi koşu rotaları!
        Hepsini doğru bulmak dikkat istiyor!
        Hepsini doğru bulmak dikkat istiyor!
        Tahkim'den Mert Hakan kararı!
        Tahkim'den Mert Hakan kararı!

        Benzer Haberler

        Erzurum Valiliği'nden, havalimanı açıklaması
        Erzurum Valiliği'nden, havalimanı açıklaması
        "Kırmızı Periler Diyarı" ziyaretçilerini bekliyor
        "Kırmızı Periler Diyarı" ziyaretçilerini bekliyor
        PalanExtreme 2026 final heyecanı
        PalanExtreme 2026 final heyecanı
        Erzurum'da sağlıkçılar 137'inci kez Gazze için yürüdü
        Erzurum'da sağlıkçılar 137'inci kez Gazze için yürüdü
        Azmin, inancın ve başarının adı: Sümeyye Uruk
        Azmin, inancın ve başarının adı: Sümeyye Uruk
        Vali Baruş'tan Narman'da şehit ailesi ve gaziye anlamlı ziyaret
        Vali Baruş'tan Narman'da şehit ailesi ve gaziye anlamlı ziyaret