Erzurum'da 17 yıllık ortalamaya göre mayıs ayında sıcaklık azaldı, yağış arttı

MUHAMMET MUTAF - Erzurum'da bu yıl mayıs ayında hava sıcaklıkları uzun yıllar ortalamasına göre 2,3 derece düştü, yağış miktarında ise yaklaşık yüzde 3 artış yaşandı.



Meteoroloji verilerine göre, 2003-2020 yılları arasında şehir merkezinde mayıs ayı ortalama sıcaklığı 11,4 derece olarak kayıtlara geçerken, bu yıl aynı dönemde ortalama sıcaklık 9,1 derece ölçüldü. Geçen yıl ise mayıs ayında ortalama sıcaklık 12,4 derece kaydedilmişti.



Uzun yıllar verilerinde 17,9 derece olan en yüksek sıcaklık ortalaması bu yıl 15,6 dereceye geriledi. En düşük sıcaklık ortalaması ise uzun yıllarda 5,5 derece olarak ölçülürken, bu yıl 3,9 olarak kaydedildi. Geçen yıl ise en yüksek sıcaklık 19,7 derece, en düşük sıcaklık ise 5,2 derece ölçülmüştü.



Şehir merkezinde uzun yıllar ortalamasına göre mayıs ayında toplam yağış miktarı 97,2 kilogram olurken, bu yıl söz konusu rakam 100,7 kilograma yükseldi. Yağış miktarında yaklaşık yüzde 3 artışın yaşandığı Erzurum'da, yağışlı gün sayısı da uzun yıllarda 15,3 olarak belirlenirken, bu yıl 22 güne çıktı. Geçen yıl ise toplam yağış 106,6 kilogram iken, yağışlı gün sayısı 12 olmuştu.



Uzun yıllarda yüzde 61,2 olan ortalama nisbi nem miktarı, bu yılın mayıs ayında yüzde 68,2'ye ulaşarak artış yaşandı. Geçen yıl bu miktar yüzde 56 ölçülmüştü.



Veriler doğrultusunda Erzurum'da bu yıl mayıs ayında sıcaklıkların uzun yıllar ortalamasına göre düştüğü, yağışın ise arttığı belirlendi.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünde görevli meteoroloji mühendisi Ömer Oğuzhan Arabacı, AA muhabirine, bölge müdürlüğü bünyesinde bulunan Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt'tan sorumlu olduklarını söyledi.



Bu illerin bölgesel tahmin ve anlık durumlarını incelediklerini bildiren Arabacı, "Bölgemizde 70 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu bulunmaktadır. Bu sayede ölçümleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Arabacı, uzun yıllar ile bu yılın mayıs ayı ortalama verilerini karşılaştırarak, şunları kaydetti:



"Ortalama sıcaklık uzun yıllarda 11,4 santigrat derece olmuştur. Geçen yıl mayıs ayında 12,4 santigrat derece iken, bu yıl 9,1 santigrat derece olmuştur. En yüksek sıcaklık ortalamamız ise uzun yıllarda 17,9 santigrat derece iken, geçen mayıs ayında 19,7 santigrat derece, bu yıl mayıs ayında ise 15,6 santigrat derece olmuştur. En düşük sıcaklık ortalamamız uzun yıllarda 5,5 santigrat derece iken, 2025'te 5,2 santigrat derece, bu yıl ise 3,9 santigrat derece olmuştur. Yani genel olarak bu yıl mayıs ayında bir düşüş mevcuttur. Ortalama güneşlenme süresine bakacak olursak uzun yıllarda 7 saat, geçen yıl mayıs ayında 8,2 saat iken bu yıl 6,3 saat olmuştur. Toplam yağışlarımız ise mayıs ayında uzun yıllarda 97,2 milimetredir. Geçen yıl bu 106,6 milimetre iken bu yıl 100,7 milimetre olmuştur. Yağışlı gün sayımızda ise uzun yıllar mayıs ortalamamız 15,3 gün iken, geçen yıl 12 gün, bu yıl 22 gün olmuştur."



Bu yılın mayıs ayı ekstrem değerlerine değinen Arabacı, en yüksek sıcaklık değerinin 27 Mayıs'ta 20,9 santigrat derece, en düşük sıcaklık değerinin 8 Mayıs'ta sıfırın altında 0,3 santigrat derece ve günlük maksimum yağışın ise 4 Mayıs'ta 19,3 milimetre olduğunu belirtti.



Arabacı, mayıs ayı uzun yıllar ekstrem olaylarıyla ilgili olarak ise "En yüksek sıcaklığımız 21 Mayıs 2021'de 29 santigrat derece, en düşük sıcaklığımız da 10 Mayıs 2021'de eksi 2,5 santigrat derecedir. En fazla yağış aldığımız gün ise 10 Mayıs 2020'de 40,8 milimetre olmuştur." diye konuştu.



Verilerle ilgili genel değerlendirmede bulunan Arabacı, sözlerini şöyle tamamladı:



"Erzurum, bu yıl mayıs ayı sıcaklık bakımından mevsim normallerinin 2,3 santigrat derece altında daha soğuk, geçen yıl mayıs ayına göre 3,3 santigrat derece altında daha soğuk geçmiştir. Erzurum mayıs ayı yağışları 100,7 milimetre, normali (uzun yıllar) ise 97,2 milimetre iken geçen yıl 106,6 milimetredir. Erzurum merkezde yağışlar normaline göre yüzde 3 civarı üzerinde artma, 2025 mayıs ayı yağışlarına göre yüzde 6 civarı altında azalma gerçekleşmiştir."

