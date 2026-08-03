Erzurum'da 3 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası araç kamerasında

Erzurum'da 3 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası araç içi kamerasınca kaydedildi.



S.S. idaresindeki 25 AFP 977 plakalı hafif ticari araç, Çat Yolu Caddesi Beyaz Evler Kavşağı'nda yeşil ışık yandığı esnada sağ şeritten sola geçmeye çalıştı.



Arkadan gelen İ.S'nin kullandığı 32 FB 669 plakalı otomobil de hafif ticari aracı fark edince hızını düşürdü. Bu sırada B.T. idaresindeki 25 TT 689 plakalı taksi de önce otomobile, ardından hafif ticari araca çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü ve araçlardaki M.A. ile R.A. kentteki hastanelere kaldırıldı.





Öte yandan, araç içi kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, araçların çarpışma anı ile çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

