Erzurum'da 405 hektar tarım arazisini sulayacak Gerek Barajı'nın seneye su tutması hedefleniyor

Erzurum'un Horasan ilçesinde yapımı süren Gerek Barajı'nın gövde dolgusunun 2027 sonbaharında tamamlanarak su tutulmaya başlanması, 2028'den itibaren ise 405 hektarlık tarım arazisinin sulama suyuna kavuşması hedefleniyor.





Vali Aydın Baruş, yapımı devam eden Gerek Barajı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz'dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.



İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Baruş, Gerek Barajı'nın Horasan ve çevresindeki köyler için hayat kaynağı olacağını belirtti.



Zeminin problemli yapısı nedeniyle çalışmaların çok hassas mühendislik hesapları doğrultusunda sürdürüldüğünü bildiren Baruş, "Bugüne kadar yaklaşık 77 bin metreküp dolgu gerçekleştirildi. Bu toplam dolgunun yüzde 24'üne karşılık geliyor. Yıl sonuna kadar ise bu oranın yüzde 70 seviyesine ulaşması hedefleniyor. Gövde dolgusunun önümüzdeki yıl tamamlanması planlanıyor. Baraj gövdesinin 2027 sonbaharında bitirilmesi, ardından su tutulmaya başlanması hedefleniyor. Sulama projesi de eş zamanlı olarak hazırlanacak. 2028'den itibaren sulama suyunun çiftçilerin hizmetine sunulması öngörülüyor." ifadelerini kullandı.



Baruş, yaklaşık 405 hektarlık tarım arazisinin sulanmasına imkan sağlayacak yatırımın bölgenin tarımsal geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bugün su yetersizliği nedeniyle yalnızca kuraklığa dayanıklı ürünlerin yetiştirilebildiği arazilerde sulamayla birlikte şeker pancarı, ayçiçeği ve yem bitkileri üretimi başlayacak, tarımsal üretim çeşitlenerek artacak. Yem bitkisi üretimindeki artış hayvancılık açısından da önemli kazanımlar sağlayacak. Üretim maliyetlerinin düşmesi, hayvanların yem ihtiyacının daha uygun şartlarda karşılanması ve geçim imkanlarının güçlenmesiyle birlikte geçmiş yıllarda ekonomik nedenlerle köylerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlarımızın yeniden üretime ve köylerine dönmelerinin önü açılacak."



Horasan'ın jeolojik yapısı nedeniyle baraj yatırımlarının kolay gerçekleştirilemediğini ve uzun süren zemin araştırmaları ile sağlamlaştırma ve enjeksiyon çalışmalarının projenin en önemli aşamalarını oluşturduğunu belirten Baruş, Gerek Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte Horasan'ın önemli bir esere kavuşacağını, sulama alanlarının genişlemesiyle Erzurum'da tarımsal üretimin artacağını ve hayvancılığın daha verimli bir yapıya kavuşacağını ifade etti.



İncelemelerde Vali Baruş'a, Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir ve ilgili kurum yetkilileri eşlik etti.

