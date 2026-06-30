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        Erzurum'da 5 bin çocuk ve genç Yaz Spor Okullarına başladı

        Erzurum'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca (GSB) 3-18 yaş grubu ile özel gereksinimli çocukların faydalanacağı "Yaz Spor Okulları Açılış Programı" çeşitli etkinliklerle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Erzurum'da 5 bin çocuk ve genç Yaz Spor Okullarına başladı

        Erzurum'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca (GSB) 3-18 yaş grubu ile özel gereksinimli çocukların faydalanacağı "Yaz Spor Okulları Açılış Programı" çeşitli etkinliklerle başladı.

        Yakutiye Spor Kampüsü 3000'lik Buz Hokey Salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Okçuların 50 metreden atış yaparak hedefleri vurduğu programda, sürat pateni (short track) sporcuları LED'li kıyafetlerle gösteri sundu.

        Dağcıların salon tavanından iplerle inerken Türk bayrağı açtığı programda, seremoni geçişi, halk oyunları gösterisi, ve sporcuların branşlarındaki gösterileriyle sona erdi.

        Vali Aydın Baruş, programda yaptığı konuşmada, gençler için uzun ve yoğun bir eğitim-öğretim döneminden sonra hem dinlenme hem de fiziksel ve zihinsel olarak yenileme zamanı olduğunu söyledi.

        Yaz tatilinin evde ekran karşısı yerine hareketle, neşeyle ve sporla geçmesini istediklerini bildiren Baruş, şunları dile getirdi:

        "Spor sadece bir fiziksel aktivite ve oyun değildir. Spor, sağlıklı yaşamın temel anahtarıdır Güçlü bir beden, berrak bir zihin ve huzurlu bir ruh ancak hareketli bir yaşamla mümkündür. Bugün dünyanın ve ülkemizin en büyük sorunlarından biri çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital ekranlar karşısında geçirdiği zamanın giderek artmasıdır. Dijitalleşmenin hayatımızın her alanına nüfuz ettiği bu çağda spor çocuklarımızı hareketsiz yaşamdan, ekran bağımlılığından uzak tutacak, onları açık havaya, sahaya, salona ve tabiata çağıracak en güçlü ve sağlıklı alternatiftir. Evlatlarımız sadece spor yapmayacaklar, paylaşmayı, takım ruhunu, disiplini, yenilgiyi olgunlukla karşılamayı ve başarıyı mütevazilikle kutlamayı öğrenecekler. Spor, çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlayan en güvenli limandır."

        - "Erzurum, bir spor şehridir"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise spor denince akla sevgi, kardeşlik ve hoşgörünün geldiğini anlattı.

        Gençlere yapılan yatırımın önemine vurgu yapan Sekmen, "Biz spor yaparken gençlerimize değerlerimizi verebilirsek o zaman bir şey yapmış oluruz. Anne babalar çocuklarımıza spor yaptırıyoruz diye değerlerimizden taviz verdirmeyin. Çocuklarımızı eğitimlerinin yanı sıra spora özendirelim. Gençlere yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Erzurum, bir spor şehridir. İnşallah gelecekte milli ve manevi değerlere bağlı olimpiyat sporcuları çıkaracağız." diye konuştu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur da 5 bin kişiyle yaz spor okullarının açılışı yaptıklarını, çocukların iyi bir yaz tatili geçirmek istedikleri umut ettiklerini kaydetti.

        Programa, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdür Onur Karaburun, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, sporcular ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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