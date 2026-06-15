Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da "5. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı" başladı

        Erzurum'da "5. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı" başladı

        Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "5. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Erzurum'da "5. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı" başladı

        Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "5. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı" başladı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğiyle Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılan çalıştayda, engelli bireylerin bilgiye erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar ele alındı.

        Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Özhan Kalaç, AA muhabirine, bilgiye erişimin temel bir insan hakkı olduğunu söyledi.

        Engelli bireyler açısından bilgiye erişimin daha büyük önem taşıdığını ifade eden Kalaç, "Engelli bireylerin bilgiye erişimi, eğitim, sağlık ve istihdam gibi hayatın her alanına erişimlerinin ilk adımıdır." dedi.

        Kalaç, çalıştayların beş yıldır ilgili bakanlıklar ve üniversitelerin desteğiyle düzenlendiğini belirterek bu kapsamda engelli bireylerin ve kütüphanecilerin yaşadığı sorunları doğrudan dinlediklerini anlattı.

        Elde edilen görüşler doğrultusunda bilimsel raporlar hazırlayarak ilgili kurumlara sunduklarını dile getiren Mustafa Özhan Kalaç, şunları kaydetti:

        "Bu çalıştaylarda hem engelli bireylerin bizzat yaşamış olduğu sorunları onlardan dinliyoruz. Kütüphanecilerimizden onların yaşadıkları kütüphanelerdeki sorunlar nelerdir, neler olsa daha rahat hizmet verdiklerini dinliyoruz. Tüm bu dinlediklerimiz doğrultusunda bir bilimsel çalışma raporu hazırlayıp ilgili bakanlıklara teslim ediyoruz. Nitekim 5 yıldır da bakanlıklarımız bu çalışmaları yasal düzenlemelerde kullandılar ve Türkiye'deki erişilebilir kütüphaneler yaygınlaşmaya başladı. Artık birçok ilimizde kütüphanelerimiz daha erişilebilir. Engelli bireylerin rahatlıkla yararlanabileceği düzeye geldi, gelmeye başladı. İşte biz de bu çalışmalarda şimdiye kadar yapılanlarda eksikler varsa yine onları da tespit edip gelecek sene onları da çözerek yolumuza devam yönünde çalışıyoruz."

        Açılış konuşmalarının ardından "Türkiye'de Erişilebilir Kütüphane Çalışmaları" paneliyle devam eden çalıştay, yarın sona erecek.

        Etkinlik kapsamında 10 uzman, erişilebilir kütüphanecilik alanındaki uygulama örneklerini ve iyi uygulama deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor"
        "Diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor"
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        Vance: İmza törenine Kalibaf ve Arakçi katılacak
        Vance: İmza törenine Kalibaf ve Arakçi katılacak
        Düğünde açılan ateş canından etti! Balkonda gelen ölüm!
        Düğünde açılan ateş canından etti! Balkonda gelen ölüm!
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        Cesetsiz cinayet davası! 9 yıldır kayıp olan Osman için dava açıldı!
        Cesetsiz cinayet davası! 9 yıldır kayıp olan Osman için dava açıldı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        İki akraba aile silaha sarıldı... Kanlı arazi!
        İki akraba aile silaha sarıldı... Kanlı arazi!
        Brent petrol sert düştü
        Brent petrol sert düştü
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        "Burası otel değil, ev"
        "Burası otel değil, ev"
        G.Saray'dan TFF'ye 'yabancı' formülü!
        G.Saray'dan TFF'ye 'yabancı' formülü!
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Bilimsel projelerle Erzurum'un potansiyeli harekete geçirilecek
        Bilimsel projelerle Erzurum'un potansiyeli harekete geçirilecek
        Vali Baruş: Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Tespit edemediğiniz sorunlar...
        Vali Baruş: Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Tespit edemediğiniz sorunlar...
        ARAS EDAŞ'ta kritik göreve deneyimli isim
        ARAS EDAŞ'ta kritik göreve deneyimli isim
        Yılmaz: "Kurumlar arası dayanışma önemli"
        Yılmaz: "Kurumlar arası dayanışma önemli"
        Teknik direktör Serkan Özbalta Erzurum'da
        Teknik direktör Serkan Özbalta Erzurum'da
        Erzurumspor taraftar grupları 'Dadaşlar Grubu' altında birleşti
        Erzurumspor taraftar grupları 'Dadaşlar Grubu' altında birleşti