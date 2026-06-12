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        Erzurum'da 65 yaş üstü kadınların sanat yolculuğu sergiye dönüştü

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşlıların zihnen ve bedenen aktif kalmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen el sanatları kursuna katılan 65-85 yaş aralığındaki kadınların hazırladığı eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 17:17 Güncelleme:
        Erzurum'da 65 yaş üstü kadınların sanat yolculuğu sergiye dönüştü

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşlıların zihnen ve bedenen aktif kalmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen el sanatları kursuna katılan 65-85 yaş aralığındaki kadınların hazırladığı eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Çifte Minareli Medrese’de açılan "Yaşayan Değerlerin Sanat Yolculuğu El Sanatları Sergisi", Büyükşehir Belediyesinin yaşlı destek kursuna katılan kadınların yaklaşık 9 aylık emeğini bir araya getirdi.

        Kurs sürecinde 65-85 yaş aralığındaki 25 kadın, çeşitli el sanatları çalışmaları yaparak hem üretmenin hem de sosyal bir ortamda bulunmanın mutluluğunu yaşadı. Proje kapsamında hazırlanan sergide yaklaşık 50 eser yer aldı.

        Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Ergin, gazetecilere, kursun 9 ay sürdüğünü söyledi.

        Kurstan 25 kadının yararlandığını belirten Ergin, şöyle devam etti:

        "Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlı destek ünitemiz aracılığıyla yaşlı vatandaşlarımıza evlerinde destek veriyoruz. Kursu hazırlayan hocamız, 'Yaşlılara hasta olduklarında evlerine gidip hizmet götürüyorsunuz, neden onları bir araya getirip farklı faaliyetler yapmıyoruz?' önerisinde bulundu. Bunun üzerine 65-85 yaş arasındaki hanımefendilerle kursa başladık. 1-2 ay sonra büyük ilerlemeler yaşadık. Gördük ki ablalarımız zihnen ve bedenen dinç kalıyor. Bu nedenle geliştireceğimiz modelin ilk örneğini bu sergiyle ortaya koyduk. Buradaki eserler amatör sayılmayacak kadar kaliteli, yerimizi büyüterek bu çalışmayı daha da yaygınlaştırmayı düşünüyoruz."

        Kursiyerlerden 67 yaşındaki Fazilet Alioğulları da sergideki eserini yaklaşık 5 ayda tamamladığını belirterek, "Boncukları tek tek dizdim, üzerinde bir ayet yer alıyor. Bunları yapmaktan çok keyif aldım, özgüvenim yükseldi. Demek ki bizler de bir şeyler başarabiliyormuşuz. Çalışmalarımı zevk alarak yaptım. Eserlerimi satmayı düşünmüyorum, çocuklarımın her birine birer tane yapacağım." diye konuştu.

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