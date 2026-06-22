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        Erzurum'da ablasını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

        Erzurum Valiliği, Aşkale ilçesinde dün ablasını bıçakla yaralayan şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 10:11 Güncelleme:
        Erzurum'da ablasını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

        Erzurum Valiliği, Aşkale ilçesinde dün ablasını bıçakla yaralayan şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Aşkale ilçesinde miras nedeniyle arazi anlaşmazlığı sonucu bıçakla yaralama olayının meydana geldiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Olayda, bir kadın vatandaşımız şüpheli şahıs tarafından kesici aletle (bıçakla) yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli tahkikata ivedilikle başlanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."

        Aşkale ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde dün Oğuz K. (57), ablası Ülkü K'yi (58) bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı.

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