Erzurum'da AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümüne ilişkin açıklama

Erzurum'da, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü kapsamında "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" temasıyla basın toplantısı düzenlendi.

İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti'nin kuruluşunun Türkiye'nin yarınlarına açılan yeni bir yolun ilk adımı olduğunu söyledi.

Partinin kuruluşundan 15 ay sonra iktidar olduğunu hatırlatan Küçükoğlu, şunları söyledi:

"3 Kasım 2002’den itibaren Türkiye, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tarihinin en kapsamlı kalkınma, demokratikleşme ve atılım dönemlerinden birine girdi. AK Parti olarak 25 yıldır yalnızca iktidarda bulunmadık. Milletimizin emanetini taşıdık, ülkemizin yükünü omuzladık, Türkiye'yi her alanda büyütmenin ve güçlendirmenin mücadelesini verdik. Bu yolculuk boyunca kapatma davalarından 27 Nisan e-muhtırasına, Gezi olaylarından 17-25 Aralık kumpasına, terör saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar demokrasimizi, milli iradeyi ve Türkiye'nin istiklalini hedef alan sayısız saldırıyla karşılaştık."

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11 milyon 709 bin 913 üyesiyle Türkiye'nin en büyük siyasi partisi olduklarını işaret eden Küçükoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine de değinerek, "Bu tarihi kazanımı, şehitlerimizin aziz hatırasına ve gazilerimizin fedakarlığına sahip çıkarak birlik, kardeşlik ve huzur içinde geleceğe taşıyacağız. " dedi.

Türkiye Yüzyılı'nın milletle birlikte inşa edileceğini de vurgulayan Küçükoğlu, "Aziz milletimizi, 25 yıllık eser, hizmet ve mücadele yolculuğumuzun gururunu paylaşmaya, Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde saflarımızı daha da sıklaştırmaya davet ediyoruz. İlk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla ve aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

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- "Hiç kimse endişe etmesin"

TBMM'de kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nda yer alan AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da konuşmasında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin konuştu.

Altınok, "İnsanlarımız daha ölmesin. Evlatlarımız toprağa düşmesin. Türk çocukları da, Kürt çocukları da, Çerkez çocukları da, Zaza çocukları da ölmesin diye, Recep Tayyip Erdoğan da, Devlet Bahçeli de elini taşın altına koydu. Toplumumuz çok büyük ekseriyetle Terörsüz Türkiye olayına sahip çıktı." dedi.

Altınok, şöyle devam etti:

"Hiç kimse endişe etmesin. Recep Tayyip Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin olduğu yerde ve onların kadrolarının bulunduğu yerde bu memleketin tek bir çakıl taşına hiç kimse halel getiremez. O komisyonun başından beri bu işin içinde olan, yıllardır bu işin içinde meslek olarak da profesyonelliğinde de olan bir insan olarak, çıkarılan çerçeve yasa kesinlikle devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün hiçbir şekilde sıkıntıya girmeyeceği, üzerinde çok düşünülmüş, çalışılmış, bu toprak bir daha insanlarımızın, evlatlarımızın kanı akmasın diye, bundan sonra silah ve şiddet olmasın diye yapılmış ve hazırlanmış, her taşı bilinçli bir şekilde döşenmiş bir kanundur. Bunu kimse bir tarafa çekemez."

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Altınok, ayrıca sürecin sonrasındaki aşamalarını anlattı.