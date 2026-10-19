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        Erzurum'da Alzheimer hastası kadın ormanlık alanda ölü bulundu

        Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde, Alzheimer hastası kadın ormanlık alanda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 15:18 Güncelleme:
        Erzurum'da Alzheimer hastası kadın ormanlık alanda ölü bulundu

        Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde, Alzheimer hastası kadın ormanlık alanda ölü bulundu.

        Pazaryolu ilçesi Kuymaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülkız Kurt'un (75) evde olmadığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye, jandarma, AFAD ve JAK ekipleri yönlendirildi.

        Arama çalışmalarında, evin bir kilometre uzağındaki ormanlık alanda, Kurt'un cansız bedenine ulaşıldı.

        Kurt'un cesedi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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