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        Erzurum'da ambulans helikopter kalp krizi şüphesi bulunan hasta için havalandı

        Erzurum'un Oltu ilçesinde kalp krizi şüphesi bulunan 65 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Erzurum'da ambulans helikopter kalp krizi şüphesi bulunan hasta için havalandı

        Erzurum'un Oltu ilçesinde kalp krizi şüphesi bulunan 65 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Göğüs ağrısı şikayetiyle Oltu Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran Yıldız A'nın kalp krizi geçirdiğinden şüphelenildi.

        Burada ilk müdahalesi yapılan hastanın, acil tetkik ve tedavisi için ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edilmesine karar verildi.

        İlçeye gönderilen ambulans helikopterle İl Hava Ambulans Merkezine getirilen kadın, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine nakledildi.

        Hastaneye zamanında ulaştırılan Yıldız A, tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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